Až Česko začne do společného evropského rozpočtu platit více peněz, než z něj bude dostávat, tak "občané vypálí ministerstvo financí", říká podle jednoho vysoce postaveného českého úředníka v nadsázce premiér Andrej Babiš (ANO). O tom, jak bude evropský rozpočet na příští roky vypadat, vyjednávají členské státy Evropské unie několik posledních měsíců. Jedno je jisté: útok nespokojených Čechů na vládní úřady nehrozí ani v nadsázce, Česko bude z evropského rozpočtu stále dostávat výrazně více peněz, než kolik do něj odvede. Rozdíl v český prospěch ale bude o poznání menší než dosud. A doba, kdy bude Česko "do Bruselu" více peněz posílat, než kolik jich přijde opačným směrem, se nezadržitelně blíží.