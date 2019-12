Stejně jako má rocková scéna dinosaury jménem Rolling Stones či Bob Dylan, pěstuje je i vážná hudba. Jedny z nejhlubších stop mezi nimi zanechávají Berlínští filharmonikové. Je to orchestr obdivovaný pro špičkovou hudební kvalitu, udržovanou a neustále obnovovanou už takřka 140 let, ale často také v kuloárech zatracovaný jako to nejnamyšlenější a nejprotivnější těleso na světě. Jeho kvalit si je vědom každý, kdo se o hudbu alespoň trochu zajímá − zato jeho manýry obvykle zůstávají na úrovni nevyslovených klepů.