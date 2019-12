Podnikatel František Savov po pěti letech prolamuje mediální mlčení. Tvrdí, že nemá jinou možnost. V Česku na jeho majetek podle jeho tvrzení útočí zbrojařská rodina Jaroslava a Michala Strnadových a jejich Czechoslovak Group. Savov byl zvyklý své firmy ovládat přes složitou strukturu zahraničních schránek. Toho měli prý zneužít lidé ve vedení těchto firem a prodat je Strnadům. Otec se synem tato osočení odmítají.

HN: Jste v Londýně, mluvíme spolu přes Skype. Stále platí, že se kvůli trestnímu řízení vedenému proti vám v Česku ve věci velkých daňových podvodů nechcete vrátit?

Je to tak. Česká justice proti mně nějakým způsobem postupuje a moji právníci mají pocit, že nestandardním způsobem.

HN: V čem je podle vás řízení nestandardní? Proč se nechcete bránit u soudu?

Celé to nestandardně začalo. Policie mě spojila s lidmi, které ani neznám a oni neznají mě. Jsem připravený bránit se u soudu. Právníci mi ale říkají, že když se vrátím, strávím několik let ve vazbě. Česká justice od začátku zná moji britskou adresu a za celou dobu, co jsem tady, jsem nedostal žádný dopis. I to je samo o sobě divné.

Kauza Legios ◼ První střet Františka Savova a Jaroslava Strnada přišel před třemi lety, kdy se známý zbrojař ještě spolu se slovenským podnikatelem Alexejem Beljajevem pokusil přes koupenou pohledávku ovládnout insolvenční řízení zkrachovalé vagonky Legios (přejmenované na Heavy Machinery Services). Lounská fabrika pronajímala výrobní areál i zaměstnance nové společnosti Legios Loco, která po dobu více než pětileté insolvence vydělávala desítky milionů korun ročně.

◼ Podle bývalých zaměstnanců a nakonec i českobudějovického soudu jak původní Legios, tak nový Legios Loco ovládal František Savov, jenž to nicméně vždy odmítal.

HN: V jakém postavení jste teď v Anglii?

Nejsem uprchlý. To může potvrdit i český státní zástupce, který opakovaně řekl, že mě za uprchlého nepovažuje. Jsem člověk, který žije v Anglii a v Česku čelí trestnímu stíhání.

HN: Londýnský soud už rozhodl, že máte být vydán do Česka, vy jste se odvolal. A v jakém jste tam postavení v rámci vydávacího řízení?

Běží to po dvou liniích.

Jedna je, že by britský soud neměl ani nic zkoumat a rovnou mě vydat, protože Česká republika je členem Evropské unie. To jsou zákony, které to řeší rychle. A druhá linie je, když britský soud začne můj případ zkoumat věcně a do Česka vzkazuje, ať pošle důkaz, že došlo ke spáchání trestného činu. Česká strana za těch sedm let neposlala nic, můj spis je prázdný.

Londýnský azyl ◼ Český podnikatel František Savov je od září roku 2013 v Londýně. V Česku je spolu s 10 dalšími lidmi trestně stíhán kvůli kauze Octavian. Podle policie měl Savov a jeho komplicové vymyslet schéma, díky němuž dostali od státu vratku DPH ve výši 770 milionů korun. Od jara 2014 je na něj vydán evropský zatykač, Savov se nicméně od té doby u britských soudů brání vydání. Podle Savova je kauza Octavian politickým procesem a snahou ho zničit.

HN: Požádal jste ve Velké Británii o politický azyl, jak se v Česku psalo?

To je nesmysl, jde o pouhé mediální spekulace.

HN: Zvažujete přesun z Británie do jiné země? Říkal jste, že si umíte představit USA.

To jsem zmínil v lehčí konverzaci na téma, kde jinde bych si uměl představit žít. Řekl jsem, že mám rád Spojené státy. Ale tady v Anglii mám tři děti, mají občanství, takže moje místo je tady.

HN: S českými médii jste několik let nemluvil. Co se změnilo?

Musím vystoupit a bránit se, protože páni Strnadové mi kradou firmy, kradou můj majetek.

HN: Co vám podle vás ukradli? Czechoslovak Group jakákoliv obvinění popírá.

Já jsem to popření viděl a docela jsem se u toho smál. Jejich vyjádření znělo, že nevěděli, že to je moje, a že jsem nebyl zapsaný v obchodním rejstříku, to mě pobavilo.

HN: Zkuste popsat, jak útok na váš majetek probíhá.

Pan Strnad mi dal nabídku na odprodej firem z autoskupiny Car Store (pod ni spadaly firmy prodávající vozy Hyundai a Mazda − pozn. red.). Já ji nepřijal a oni mi celou skupinu ukradli.