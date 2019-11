Ropná firma Aramco v neděli oznámila, že nabídne k prodeji 1,5 procenta podílu, tedy kolem tří miliard akcií. Cena jedné akcie by se v této nabídce měla pohybovat mezi 30 a 32 rijály (až přes 8,5 dolaru), informovala agentura Reuters. Konečnou cenu Aramco oznámí 5. prosince, kdy skončí investorské upisování akcií.

Saudi Aramco je saúdskoarabská státní ropná společnost. Je největší ropnou společností na světě z hlediska těžby i zásob ropy. Dosažení horní ceny uvedeného rozpětí by znamenalo pro státní pokladnu příjem až 96 miliard rijálů (zhruba 25,6 miliardy dolarů) a zároveň by představovalo hodnotu celého ropného gigantu až 1,7 bilionu dolarů. To je méně než dva biliony dolarů, o kterých v posledních dnech hovořil korunní princ Muhammad bin Salmán.

Primární nabídka akcií Aramca je stále považována za dosud nejvyšší první veřejnou nabídku při prodeji balíku akcií některé společnosti, poznamenal Reuters. Případná suma 25,6 miliardy dolarů by překonala dosud rekordní primární nabídku ve výši 25 miliard dolarů, s níž na burzu vstoupila v roce 2014 čínská firma Alibaba.

Půl procenta akcií je určeno pro individuální zájemce, tedy pro saúdskoarabské občany a rezidenty sídlící v Saúdské Arábii a rovněž pro občany zemí Perského zálivu, zbývající jedno procento je vyhrazeno pro institucionální investory, což může zahrnovat čínské a ruské subjekty.

Podle Reuters ovšem panuje nejistota kolem schopnosti saúdskoarabské burzy vypořádat se s obrovskou nabídkou akcií, což je potenciální riziko pro investory, jejichž důvěrou už otřásl zářijový útok pomocí dronů na infrastrukturu Aramca v Saúdské Arábii. I někteří poradci, kteří se na uvedení Aramca na burzu podílejí, si nejsou úplně jistí, zda je saúdskoarabský akciový trh schopen akci úspěšně realizovat.

Saúdskoarabská burza je nicméně optimistická a ujišťuje, že je na největší nabídku v historii finančních trhů připravena. Samo Aramco však varovalo, že transakce může narušit obchodování na burze, kde hodnota největšího vstupu zatím dosáhla šesti miliard USD.