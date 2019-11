Kdo umí s flintou či vysílat po radiových vlnách, mohl by se podle připravovaného návrhu zákona přidat k obraně vlasti. Alespoň pokud by byl součástí státem podporovaného spolku. Podle ministerstva obrany mají některé spolky organizovanou členskou základnu a dobré materiální i odborné zázemí, avšak nejsou motivovány k tomu, zapojit se do příprav na chránění země. Stát je k tomu chce přesvědčit milionovými dotacemi. Návrh má podporu i u opozice.