Mezi ukazatele rozvinutosti země patří i objem prostředků směřujících do výzkumu a rozvoje. Nejbohatší státy vydávají tři a více procent z hrubého domácího produktu. V absolutních částkách to zpravidla znamená více než tisíc amerických dolarů na jednoho obyvatele. U chudých a zaostalých ekonomik je to méně než desetina této částky. Dávají tím najevo, že do své budoucnosti nemohou na úkor současnosti investovat.

