Po vskutku fascinujícím létu ve znamení lámání nových rekordů pro výnosy státních dluhopisů to vypadá, že jsme konečně našli jejich dno. Ještě na začátku září byl výnos u německých státních dluhopisů na až neuvěřitelné hodnotě minus 0,74 procenta a české státní dluhopisy vynášely méně než jedno procento.

Avšak v září došlo k výraznému zvratu, který pokračoval i v říjnu, a tak jsou současné hodnoty výrazně blíže nule v případě německých výnosů a 1,5 procenta v případě českých výnosů.

Znamená to, že to nejhorší je za námi? Prozatím možná ano, ale nikdo by neměl být překvapen, pokud v budoucnosti německé výnosy padnou na ještě výrazně nižší hodnoty.

To, že německé výnosy byly na hodnotě nedaleko minus jednoho procenta při absenci recese či finanční krize v eurozóně, znamená totiž jediné: v případě, že by došlo k obnovení dluhové krize či snad i v případě normální recese, můžeme očekávat, že německé výnosy prolomí své nové historické minimum a snad i hranici minus jednoho procenta.

V takovýchto případech totiž vznikne dodatečný tlak na výnosy od investorů, kteří se budou chtít schovat na německém trhu s dluhopisy před narůstajícím rizikem spojeným s ostatními dluhopisy, ať již státními, či soukromými. Nezbývá nám tedy než poupravit naše představy o rozpětí možných hodnot pro výnosy světových dluhopisů.

