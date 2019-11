Rodiče Marku Rosovi koupili pár let po revoluci první PC 286 a on si těch 40 tisíc korun, které stálo, musel odpracovat v otcově bratislavské fabrice na knoflíky. Okamžitě ale propadl programování. Jeho snem bylo napsat celosvětově úspěšnou hru, vydělat na ní stamiliony, možná miliardy korun. A pak by se mohl věnovat tomu, co ho fascinuje: stvoření umělé inteligence, s jejíž pomocí budou moci lidé cestovat vesmírem. Bláhovost? V případě čtyřicetiletého Rosy ne.