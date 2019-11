Je to paradox. Oslav 17. listopadu, který je jediným spontánně připomínaným státním svátkem, se na veřejnosti nezúčastní nejvyšší ústavní činitel České republiky. Prezident Miloš Zeman avizoval, že doma v Lánech zavzpomíná, zapálí svíčku, leč žádný projev k 30. výročí pádu komunistického režimu nepronese. Podobně jako v minulých třech letech. Demokraticky zvolená hlava státu nejeví o svátek svobody a demokracie valný zájem, spíše to vypadá, jako by ji obtěžoval. A protože prezident, zvlášť přímo zvolený, ztělesňuje dominantní hodnotové nastavení země, je to varující. Lhostejný postoj Miloše Zemana nám symbolicky ukazuje, v jaké situaci jsme: vzpomínky na dobu nesvobody většinově blednou, hodnoty roku 1989 řídnou. Jako by se z nich stávalo otravné klišé.