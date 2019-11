Turisty v obchůdcích u slavného benátského náměstí Svatého Marka nahradily uklízečky. Mopu a kbelíkuse musela chopit i Antonella Rossiová, která hned u náměstí prodává ručně dělané šperky. "Je to apokalypsa. Voda všechno zničila. Budu toho muset tolik předělat. Práce, která zabrala celý život, je zničena za pár sekund," uvedla pro britský list Guardian. Teď se snaží vyčistit svůj obchod a také spočítat škody. Benátky tento týden zažily nejhorší záplavy za posledních více než 50 let. Voda zaplavila velkou část historického centra a poničila i nejslavnější památku, baziliku svatého Marka. Ta byla zaplavena teprve pošesté, z toho ale čtyřikrát za posledních dvacet let. Rozsáhlé škody hlásí také muzea, historické paláce nebo opera Teatro La Fenice.