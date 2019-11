Stává se zcela výjimečně, že politici o světě mluví s brutální upřímností. Obvykle se to nehodí, dotklo by se to nepřátel i spojenců. Je tu ovšem americký prezident Donald Trump, který uráží i nejbližší přátele. Ale pozornost světa teď poutá mnohem sofistikovanější hlas, francouzský prezident Emmanuel Macron, který mnohé pobouřil výrokem, že Severoatlantická aliance se nachází ve stavu "klinické smrti". Z českého pohledu je zajímavé, že to, co o světě říká Macron, se do značné míry shoduje s tím, co tvrdí premiér Andrej Babiš.

