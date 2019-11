Menší podnikatelé by už brzy mohli vyřešit své povinnosti vůči státu jednou platbou. Živnostníci s příjmy do milionu korun ročně by paušální daní zaplatili daň z příjmů i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Novinka, která má začít platit od roku 2021, podnikatelům zjednoduší život. Zároveň by ale mohla motivovat lidi, aby se nechávali zaměstnávat na živnostenský list.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru