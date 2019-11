Už před půl rokem vláda schválila zákon, který pod pokutou až 50 milionů korun zakazuje dvojí kvalitu potravin. Šlo o téma, kterým obě koaliční strany žily. Hnutí ANO na něm postavilo květnovou kampaň pro volby do Evropského parlamentu a ministr zemědělství z ČSSD Miroslav Toman ještě ten měsíc prosadil změnu na vládě. Od června však návrh leží ve sněmovně a poslanci se k němu dosud nedostali. "Mysleli jsme, že to bude na říjnové schůzi, ale bohužel nám to nezařadili, doufáme, že se na to dostane do konce roku. Teď už to není v naší moci, záleží to na poslancích," říká mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Dotazování HN mezi poslanci i na včerejším sněmovním semináři však ukázala, že narazit může předloha i při projednávání na plénu. Výhrady mají opoziční poslanci i někteří výrobci a prodejci.