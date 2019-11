Necelých sedm let prezidentství Miloše Zemana přineslo neuvěřitelně dynamickou proměnu postojů a názorů hlavy státu. Z nadšeného eurofederalisty, který volal po společné evropské vládě a vyvěšoval evropské hvězdy nad Pražským hradem, se stal euroskeptik, kterému by nevadilo referendum o vystoupení z Evropské unie. Z nepřítele "náckovských bojůvek" vyrostl přítel primitivního českého nacionalismu, který si hraje s vulgárním strachem z jiného. Jeho proměnám se věnují politologové a psychiatři i političtí konkurenti a novináři. A všichni se ptají: co se stalo, že se Zeman tak radikálně změnil? Dělá to vše jen z čiré potřeby pozornosti, kvůli udržení moci, anebo jde o hlubší fyzicko-mentální posun osobnosti stárnoucího muže, kdysi proslaveného svým vtipem a chytrostí?