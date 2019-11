Paklíč rachotí v zámku jednoho pražského bytu, prsty se probírají strojopisem Charty 77 a o chvíli později poručík s výrazným ruským přízvukem močí na postel nepřítomného disidenta. Tímto obrazem začíná šestidílné české špionážní drama Bez vědomí, které stanice HBO premiérově uvede 17. listopadu. A v podobném duchu se bude odvíjet dál, když čas poskočí o dvanáct let dopředu, do doby, kdy se staré pořádky bortí v celé střední a východní Evropě. Nikoliv jako bondovka, kde by hlavní slovo měly pistole či pěsti, ale jako šachová partie, v níž zdaleka nejoblíbenějším tahem je rošáda.