Poslední den letošního ročníku festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě byla kavárna, kam v čase snídaně dorazil Francisco Cantú k rozhovoru, zcela vyjedená. Pod sklem pultu spočíval jediný, už dost utrápený obložený chlebíček. "To je výborné, snažím se ochutnat co nejvíce českého tradičního jídla," zaradoval se ale Francisco po informaci, že ta zvláštní věc s promodralým vajíčkem na oschlém bramborovém salátu je český vynález. Bylo vidět, že to není jen ranní hlad, ale že je skutečně zvědavý na tuzemský kulinářský "zázrak", sotva podobný něčemu, co zná z Arizony, kde žije.