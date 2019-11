Europoslanec ODS Alexandr Vondra zelené politiky rozhodně nemá v lásce. Vždyť tvrdí, že se i kvůli nim odstěhoval z Prahy, aby nemusel snášet "diktát cyklistů" a jiné hrůzy. Pro Base Eickhouta, jednoho z nejvlivnějších představitelů Zelených v Evropě, má ale Vondra jen slova uznání. "Je to výborný politik, schopný, dynamický," říká o kolegovi, s nímž sedí v Evropském parlamentu ve Výboru pro životní prostředí. Zelení v řadě států Evropské unie výrazně posilují. Prosazují brzký zákaz aut se spalovacími motory a nejpozději do roku 2050 uhlíkovou neutralitu, tedy snížení emisí skleníkových plynů téměř na nulu. Podle Eickhouta na tom vydělají všichni, i Česko, a EU by proto měla snižovat emise i v případě, že by s tím USA, Čína a ostatní velcí znečišťovatelé otáleli. "Je pro nás přece výhodné být první, protože v takovém případě vzniknou zásadní inovace tady v Evropě," říká nizozemský europolitik v rozhovoru s HN.