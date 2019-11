Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona je Severoatlantická aliance ve stadiu "klinické smrti". Macron tvrdí, že je velkou otázkou, jestli by země NATO v případě útoku na jednoho z členů dodržely závazek o vzájemné obraně. Druhá opora stability a bezpečnosti v Evropě, Evropská unie, se potýká s plánovaným odchodem Velké Británie a v posledních letech prožila řadu krizí, například dluhovou či migrační. Podle ředitele pražského Ústavu mezinárodních vztahů Ondřeje Ditrycha by ale kvůli tomu Češi neměli strávit připomínky 30 let od pádu komunismu v přehnané nervozitě. "Bezpečnost Česka není nijak zásadně ohrožena," říká v rozhovoru pro HN.