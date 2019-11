Elektrárna Temelín odpojila neplánovaně první jaderný blok. Příčinou je chvění turbíny, pravděpodobně kvůli kolísání venkovních teplot. Reaktor je podle temelínského mluvčího Marka Svitáka na 30 procentech výkonu a nelze předjímat, kdy blok znovu připojí k přenosové soustavě. Ředitel sekce pro jadernou bezpečnost ze státního úřadu Zdeněk Tipek řekl, že problém s turbínou nemá na jadernou bezpečnost vliv.

Zvýšené chvění některých částí parní turbíny prvního bloku zaznamenali energetici o víkendu. Turbogenerátor je teď odstaven. "Kdy blok znovu připojíme, nejde v této chvíli předjímat. Konkrétní termín se bude odvíjet od výsledku kontrol," řekl mluvčí.

Ještě včera měli odborníci na turbíně provést první část kontrol. Další kontroly přijdou poté, co vychladne a odstaví se reaktor. Od jejich výsledků se bude odvíjet termín připojení bloku k přenosové soustavě. Za zvýšené chvění turbíny mohou podle Svitáka velmi pravděpodobně změny venkovních teplot. "Práce nijak nesouvisí s primárním, tedy jaderným okruhem," uvedl mluvčí.

Odstavení bloků

Naposledy byly oba bloky elektrárny odstaveny z provozu letos na jaře a v létě, vždy postupně na dva měsíce. Šlo o plánovanou odstávku, během které energetici modernizovali techniku a posilovali bezpečnost. Neplánovaná odstávka však není v historii elektrárny také novinkou. K podobným případům došlo v minulosti už několikrát, poprvé krátce poté, co ČEZ koncem roku 2000 elektrárnu na jihu Čech spustil. V minulosti tyto neplánované odstávky byly impulzem pro hornorakouské aktivisty, kteří protestovali proti vzniku jaderné elektrárny. 2 měsíce byl každý blok letos v elektrárně Temelín kvůli modernizaci plánovaně odstavený.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost o věci ví, uvedl Tipek. "Temelínské turbíny jsou dva prototypy jediné tohoto druhu na světě a jejich vibrace se řeší celou dobu, co se Temelín provozuje," podotkl. Potvrdil, že vnější teploty provoz turbín v Temelíně ovlivňují. Při každé plánované odstávce se turbíny kontrolují a téměř pokaždé se provádí jejich dovyvážení, dodal. Třeba v Jaderné elektrárně Dukovany jsou podle Tipka turbíny stabilnější.

Občanská iniciativa pro ochranu životního prostředí sdělila, že chvění a odstavování temelínských turbín bylo "koloritem" prvních 15 let jejich provozu a zdálo se, že to technici už mají pod kontrolou. Současně Pavel Vlček z iniciativy pochybuje, jak dlouho bude fungovat turbína druhého bloku a jak se bude zařízení chovat, pokud by za týden přišel daleko větší teplotní šok spojený s velkým ochlazením.

V reakci na to temelínský mluvčí řekl, že při provozu turbíny, jež váží 2000 tun, rozhodují desetiny milimetrů. "Pro chvění turbíny stanovil výrobce hodnoty, při kterých provozní personál snižuje výkon, případně blok následně odstaví. Jde o provozní krok, bez vlivu na jadernou bezpečnost," uvedl Sviták.

Turbosoustrojí je 60 metrů dlouhé. Skládá se z jednoho vysokotlakého dílu, tří nízkotlakých a generátoru. Rotor se za vteřinu otočí padesátkrát. "Obvodová rychlost nejdelších, lehce přes metr dlouhých lopatek, je 2500 kilometrů v hodině, tedy přibližně dvakrát více, než je rychlost zvuku. Technici ji musí vyvážit s přesností na desetiny milimetrů," uvedl Sviták.

Temelín je největším výrobcem elektřiny v zemi, kryje zhruba pětinu domácí spotřeby. Loni vyrobil Temelín 15,66 terawatthodiny (TWh) elektřiny. Od začátku letošního roku vyrobil 13,4 TWh elektřiny.