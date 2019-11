Sídlo těžební firmy Sokolovská uhelná v bývalé radnici na náměstí starého Sokolova je tak trochu symbolem starých dobrých časů a jejího postavení ve městě. Vždy byla klíčovým zaměstnavatelem regionu a také významným mecenášem sportu či kultury. Jenže staré časy pomalu končí. Evropa se upíná k zelené energetice i uhelná komise státu už hledá termín, kdy se další dolování a spalování uhlí v Česku definitivně zastaví. Hlavní majitel firmy František Štěpánek také ve své kanceláři s výhledem na náměstí působí zpočátku hodně rozmrzele. "Nechtějte po mně, abych vám řekl, že si užívám osobní život, když vidím, co se tady děje. To už není jenom o Sokolovské uhelné. To je o celém regionu. Ten je vysáván a to mě trápí víc, než že jednou skončí těžba," vystřelí odpověď na úvodní přátelskou otázku "jak se máte".

