Pod návrh zákona, podle kterého by měli veřejnoprávní novináři odevzdávat veřejná majetková přiznání, se podepsala čtveřice známých komunistických kritiků České televize: Vojtěch Filip, Stanislav Grospič, Jiří Valenta a Miloslava Vostrá argumentují, že se tím dosáhne objektivity a vyváženosti. Povinnost by se vztahovala na novináře Českého rozhlasu a České televize, agentury ČTK by se netýkala.

