Pád Berlínské zdi v noci na 8. listopadu 1989 dramaticky a náhle urychlil zhroucení komunismu v Evropě. Konec cestovních omezení mezi Východním a Západním Německem uštědřil uzavřené společnosti Sovětského svazu smrtelnou ránu. Zároveň byl známkou vyvrcholení vzestupu otevřených společností. Deset let před tím jsem se zapojil do úsilí, které označuji za svou politickou filantropii. Stal jsem se zastáncem koncepce otevřené společnosti, již mi vštípil Karl Popper, můj mentor na London School of Economics. Popper mě učil, že dokonalé poznání je nedosažitelné a že totalitní ideologie, které tvrdí, že jsou držitelem konečné pravdy, se dokážou udržet jedině pomocí represivních prostředků.

