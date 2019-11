Vláda a především její předseda Andrej Babiš mají za sebou úspěch, kterým se budou dlouho chlubit. Prosazení změny výběru DPH navzdory vytrvalému odporu několika zemí EU s Francií v čele je nevídaný počin. V tom je potřeba dát premiérovi za pravdu, ač už si o výsledném přínosu "převrácení daně z přidané hodnoty naruby" myslíme cokoli. Uznání si zaslouží tvrdošíjnost, s jakou Babiš změnu, o jejímž významu je skálopevně přesvědčen, po pět let prosazoval, i to, že se nedal odradit dílčími porážkami. Pokud nemá vynaložené úsilí přijít vniveč, je nutné pátečního rozhodnutí ministrů financí evropských zemí využít co nejrychleji. A tady se rýsuje problém.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru