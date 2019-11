Výchova jako dobrodružství

František Tichý

(Geum, 2017)

Téměř 25 let funguje inovativní pražské Gymnázium Přírodní škola, inspirující se řadou systémů kolektivní výchovy − od Janusze Korczaka a Antona Makarenka až po zkušenosti skautského hnutí nebo dětských domovů v terezínském ghettu. Kniha ředitele školy a výjimečného pedagoga Františka Tichého vznikala několik let a věnuje se klíčovým oblastem výchovy a vzdělávání. Vytváření školního společenství, žákovské samosprávě, prvkům iniciačních rituálů v podmínkách školy, ale i rozsáhlým projektům, v nichž se život školy přímo napojuje na okolní společnost. Tichého pedagogický systém přináší naději na to, že škola nemusí být nenáviděným místem a nutným zlem, ale společenstvím žáků a učitelů, které má jasnou vizi a cíle, jež přijímají žáci i jejich učitelé; komunitou, která žije spolu, nikoliv proti sobě a kde učení je přirozenou součástí života, a ne otravnou povinností.