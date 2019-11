V červenci se začaly miliony diváků po celém světě znovu bát. Netflix uvedl třetí řadu úspěšného hororového seriálu Stranger Things, v němž se vědci snaží otevřít portál do jiného světa, kde žijí stíny. Ve stejných dnech se v Národních laboratořích Oak Ridge začal připravovat experiment, o němž média v titulcích nadneseně informují jako o pokusu nahlédnout do paralelního světa − světa za zrcadlem. Jeho cílem je pokusit se otestovat, zda něco jako zrcadlový svět může existovat, a případně vysvětlit desítky let trvající záhadu spojenou s rozpadem neutronů. Mohl by nabídnout i vodítko k tomu, jaký je původ temné hmoty.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru