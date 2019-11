Mýtus je něco, co se nikdy nestalo, ale děje se neustále. Pro naše předky to byly bájné příběhy bohů a bohyň, neskutečných interakcí v neuvěřitelném světě, boje s draky a entitami, které ve skutečnosti nikdy neexistovaly, nicméně nás ty příběhy odnášely na vlně fantazie do míst a časů, kterým jsme se rádi oddávali. A možná jsme v těch příbězích, které dávaly našemu životu strukturu a smysl, bydleli více než ve světě hmotném. Mapou našeho života není hmotný svět, ale mapa symbolů a smyslů.

