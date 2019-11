Benátčané museli být z té líbezné, světlovlasé Madony celí pryč. Albrecht Dürer ji zpodobnil, jak na trůnu se svým synkem rozdává věnečky z růží. Obraz, jenž původně visel v benátském kostele sv. Bartoloměje, se zalíbil císaři Rudolfu II., který jej v roce 1606 − 100 let poté, co vznikl − zakoupil do své pražské sbírky. Růžencová slavnost patří k tomu nejcennějšímu, co se z císařovy pověstné kolekce dochovalo. Nyní otevírá novou expozici ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí v Praze.