USA: Válku o auta se snad podaří odvrátit

Americký prezident Donald Trump už dlouho hrozí, že uvalí cla na dovoz aut a autodílů do Spojených států. Pro Česko by to byla velmi špatná zpráva. Přímo se sice do USA česká auta nevyváží, případná americká cla by ale na Čechy dopadla zprostředkovaně, tedy hlavně přes Německo. To je pro český autoprůmysl klíčovým trhem a německé firmy zároveň ve velkém vyvážejí do Spojených států − vozí tam každý rok výrobky v přepočtu zhruba za tři čtvrtě bilionu korun.