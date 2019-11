Obraz jako z obrázku

Samsung začal už i v Česku prodávat televizory ze stylové řady The Frame, které působí jako obraz na zdi − přímo v balení je speciální držák, který umožňuje instalaci těsně u stěny, a nechybí ani ozdobný rám. The Frame ve své druhé generaci používá QLED panely s vysokým jasem, 4K rozlišením a podporou HDR technologie. Na zeď se věší pouze obrazovka, spojená "neviditelným" kabelem s jednotkou One Connect, který obsahuje všechny konektory pro připojení dalších zařízení. V nečinnosti pak televize funguje jako skutečný obraz − ukazuje vybraná umělecká díla nebo libovolné fotografie. Nejmenší 43" verze přijde na 25 tisíc korun.

S miminem na břiše

Výrazným prvkem hry je novorozeně, které hlavní hrdina nosí v inkubátoru na břiše – dětský pláč ozývající se z ovladače nepatří ke standardním herním zvukům. Foto: archiv výrobce

Fanoušci japonské vývojářské legendy Hidea Kojimy se dočkali jeho nového experimentálního titulu. Death Stranding z hráčů dělá poslíčky, kteří se snaží spojit města oddělená pustinou a vyhýbají se při tom duchům a banditům. Výrazným prvkem hry je novorozeně, které hlavní hrdina nosí v inkubátoru na břiše − dětský pláč ozývající se z ovladače nepatří ke standardním herním zvukům. Death Stranding je divná hra a nebude bavit každého, už nyní ale má mezi 102 miliony majitelů herní konzole PlayStation 4 své nadšené fanoušky.

Nejbezpečnější router z Česka

Router Turris Mox chrání připojené uživatele sdílením informací o probíhajících atacích a automatickým nastavením pravidel komunikace, aby na routery Turris nešlo zaútočit. Foto: archiv výrobce

Správci české národní internetové domény CZ.NIC vytvořili už druhou verzi svého bezpečného routeru Turris Mox. Ten chrání připojené uživatele sdílením informací o probíhajících atacích a automatickým nastavením pravidel komunikace, aby na routery Turris nešlo zaútočit. Novinka se vymyká také svou modularitou i výrobou v Česku. Kromě základní verze lze sestavit třeba monstrum s 24 síťovými konektory pro firmy nebo úřady.

