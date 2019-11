O podobě české maturity se diskutuje už léta. Poté co se došlo k závěru, že zkouška bude jednotná a organizovaná státem, začal boj o její formu a o to, jaké předměty by měly být pro všechny povinné. Žáci, a zejména ti, kteří chtějí pokračovat ve studiu na zahraničních univerzitách, mají možnost zároveň složit maturitu mezinárodní (International Baccalaureate, IB). Je ovšem mnohem komplexnější a minimálně časově určitě náročnější než ta česká. A není zadarmo.