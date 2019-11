Když začal v polovině 90. let Kevin Plank s podnikáním, byl podle mnohých předem odsouzený k neúspěchu. Prosadit se na velkém trhu se sportovním oblečením, který ovládali velikáni jako Nike či Adidas, bylo považováno za takřka nemožné. Jenže Kevin Plank to dokázal. Vybudoval kultovní značku Under Armour a stal se dolarovým miliardářem.