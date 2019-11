Není větších zastánců pořádku, než jsou vítězní revolucionáři, psal ve své knize Obnovení pořádku československý filozof Milan Šimečka. Jeho úvaha se stáčela na základě vlastní zkušenosti z let 1948 a 1968 skepticky ke všemu, co se nazývalo revolucí a slibovalo jejím jménem lepší, šťastnější život. Za normalizace tato skvělá kniha samozřejmě nevyšla. Sehnal jsem ji začátkem roku 1990 v knihkupectví, když londýnské nakladatelství Rozmluvy převezlo do Prahy všechny knihy, které mělo v Británii ve skladu. Šimečkova skepse se tehdy ve světle nedávných událostí a atmosféry roku 1990 četla skvěle. Byli jsme přesvědčeni, že jsme vyhráli, že jsme z toho venku, je to za námi.