ODS se rozhodla změnit tvář. Pomoci by jí v tom mělo zrušení daně z nabytí nemovitosti (naposledy jej sněmovna zamítla letos v září), návrat ke hrubé mzdě a patnáctiprocentnímu zdanění (superhrubou mzdu, které nikdo nerozumí, přitom zavedla právě ODS v roce 2007) či paušální daň a minimální důchod (už se probojovaly i do plánů koalice ANO a ČSSD). Podstatně zajímavější částí nové tváře ODS je až neobvyklá daňová podpora. Za prvé ODS navrhuje, aby mladí do 26 let nemuseli platit žádné daně bez ohledu na to, kolik vydělají a zda jde o zaměstnance nebo o podnikatele. Za druhé je tady návrh na daňové prázdniny pro rodiče na dobu, kdy jeden z nich pobírá rodičovský příspěvek. A konečně jde o odečet úroků i u dalších nemovitostí, nejen z těch, kde dotyčný bydlí.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru