Pojišťovnictví zažívá vcelku vzrušující období. Návrh vlády na zdanění technických rezerv bude mít negativní dopady na tvorbu rezerv v pojišťovnách a především reálné a konkrétní dopady na naše klienty. Podle našich expertních výpočtů je zřejmé, že ­klient s průměrnou smlouvou životního pojištění, na 22 let s měsíčním pojistným 800 korun, by přišel kvůli zdanění o 3400 korun zhodnocení. A to je částka, která je pro řadu lidí důležitá.

