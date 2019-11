Bankám i jejich klientům by výrazně pomohlo, pokud by stát dokázal zavést elektronické doklady a přimět lidi k jejich používání. Novinka by usnadnila například ověřování totožnosti klientů na dálku. V rozhovoru pro HN to tvrdí advokát Ivo Průša z advokátní kanceláře Ko­cián Šolc Balaštík (KŠB).

