Premiér Andrej Babiš do Prahy svolal schůzku chudších zemí Evropské unie a vysloužil si posměšky, že prý umí jen natahovat ruku po evropských penězích. Je to nespravedlivý odsudek. Ať by byla v Česku u moci jakákoliv vláda, ve vztahu ke společnému evropskému rozpočtu by se chovala stejně jako ta současná. Snažila by se, aby Česko nadále dostávalo co nejvíc dotací na podporu chudších regionů a zemědělců.

Newsletter Odebírat Týden v komentářích HN Máte zájem o informace v širších souvislostech? Zadejte Vaši e-mailovou adresu a každý pátek dopoledne od nás dostanete výběr komentářů, které se během týdne objevily na stránkách Hospodářských novin. Těšit se můžete na komentáře Petra Honzejka, předního ekonoma Tomáše Sedláčka, kardiologa Josefa Veselky a dalších. Výběr pro vás připravuje šéfeditor iHNed.cz Jan Kubita. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru