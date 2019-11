Za více než pětadvacet let mého působení v oblasti vyhledávání lidí pro manažerské pozice se všichni moji klienti řídili zásadami rovného odměňování. Ovšem nemusí to být běžnou praxí.

Manažerské platy jsou v praxi výsledkem vyjednávání. Firma chce platit co nejméně a nový zaměstnanec chce dostávat co nejvíce. Jinými slovy − podnik má dané maximum, které je ochoten zaplatit za práci zaměstnance, a zaměstnanec má cenu, za kterou chce své služby prodat.

Muži chtějí být ti, kteří přinesou do domácnosti nejvíc peněz

Proč jsou tedy ženy placeny méně? Bohužel zkušenost je taková, že si o méně peněz řeknou. V posledních kolech vyjednávání o platu si většina ženských kandidátek řekne o nižší plat než jejich mužští protikandidáti.

Pokud by tedy plat byl rozhodujícím faktorem výběru, znamenalo by to, že ženy mají vyšší pravděpodobnost získat danou pozici, protože si říkají o míň.

V realitě jsou samozřejmě při výběru správného manažera klíčovými faktory zkušenost a schopnosti. Za ty správné zkušenosti a schopnosti jsou podniky ochotny zaplatit i 30 až 40 procent navíc.

Proč si ale ženy říkají o méně peněz? Proč si muži dovolí žádat víc, a stejně danou práci získají? Pro ženy totiž hrají velkou důležitost ještě další věci jako flexibilita, možnost pracovat z domova, vztahy na pracovišti, hodnoty firmy a dobrý pocit z atmosféry na pracovišti.

Zato muži mají často větší ego, chtějí být tím, kdo do rodiny přinese více. Když se rozhodují o nabídce, přihlížejí spíš k platu, míře zodpovědnosti, počtu podřízených pracovníků i typu služebního auta.

Ženy musí mít odvahu se správně ohodnotit

Další potíž jsou zkušenosti. Ženy dnes mají první dítě později, než tomu bylo před dvaceti lety. Často právě ve věku, kdy by mohly získat první práci na úrovni nižšího managementu, tedy kolem 30. roku.

A jsou to v Česku ženy, kdo s dítětem zůstávají doma. Když mají za sebou děti dvě a jsou doma třeba pět let, mají pak nevýhodnou pozici pro vyjednávání.

V posledních kolech výběrových řízení do top managementu, mají jejich mužští protikandidáti za sebou pět let zkušeností navíc a firmy jsou ochotny tyto léta zohlednit vyšším platem.

Lékem na pay gap je jednoznačně větší rovnováha v rozdělení rolí v rodině a také více odvahy žen se správně ohodnotit a o top pozice usilovat.

Článek byl publikován ve speciální příloze Rovné odměňování.

Související