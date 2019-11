Velkou část léta strávil Adam Neumann v jedné ze svých vil v Hamptons, prominentní části Long Islandu, kde má svá sídla americká byznysová a politická elita včetně Clintonových, Beyoncé a Jay-Zho nebo Calvina Kleina. Že z východního cípu ostrova pravidelně létají vrtulníky na Manhattan, není nic neobvyklého. Pasažéři těch, které přistávaly u Neumannova domu, ale nebyly žádné celebrity, nýbrž zaměstnanci jeho společnosti WeWork, kteří dávali dohromady podklady pro vstup firmy na burzu. Zakladateli a šéfovi podniku nabízejícího kancelářské prostory po celém světě včetně Prahy se nechtělo do New Yorku, a tak podřízení museli helikoptérami za ním. Když bylo těsně před srpnovým uveřejněním prospektu, situace se opakovala − jen za ním neletěli do Hamptons, ale na Maledivy, kde zrovna surfoval.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru