Zisk Saudi Aramco v prvních devíti měsících roku klesl o 18 procent na 68,2 miliardy dolarů (1,6 bilionu Kč). Saúdskoarabský ropný gigant to oznámil včera na svém webu. Stalo se tak den poté, co dostal povolení vstoupit na domácí burzu, přičemž jeho primární nabídka akcií (IPO) může být největší na světě.

Vinu na nižším zisku má podle agentury Bloomberg i pokles cen ropy − průměrná cena severomořské ropy Brent se v uvedeném období meziročně snížila o 11 procent.

Zmíněný čistý zisk státní ropné společnosti za uvedené období je vyšší než celoroční výsledek nejziskovější veřejně obchodované firmy, kterou je Apple. Loni představoval čistý zisk Saudi Aramco 111 miliard dolarů, což z ní činilo nejziskovější podnik na světě vůbec.

68 mld. USD činil čistý zisk Saudi Aramco za prvních devět měsíců toku.

Tržby těžaře pak klesly na 217 miliard dolarů z 233 miliard USD.

Očekává se, že by firma mohla zájemcům nabídnout jedno až dvě procenta akcií, čímž by získala 20 až 40 miliard dolarů (457 až 914 miliard Kč), napsala agentura Reuters. Podle listu Financial Times chce Rijád získat až 60 miliard dolarů.

Společnost by ráda dosáhla ohodnocení dva biliony dolarů, ale Saúdskoarabské království je připraveno přijmout ohodnocení 1,6 až 1,8 bilionu dolarů, aby byl vstup na burzu úspěšně dovršen, uvedla agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje.

O nabídce akcií Saudi Aramco se mluví už několik let a byla netrpělivě očekávána. Nabídka je mimo jiné důležitá kvůli získání peněz na plány korunního prince Muhammada bin Salmána, jehož cílem je snížit závislost saúdskoarabské ekonomiky na příjmech z ropy.

Saudi Aramco je největším ropným těžařem světa. Zajišťuje zhruba deset procent světové produkce ropy a jeho rezervy v objemu kolem 270 miliard barelů se podílejí na celkovém objemu ověřených světových zásob asi 15 procenty. Loni denně vytěžil přes 13 milionů barelů ropy. Zaměstnává 70 tisíc lidí, z toho 55 tisíc ve své zemi. Těží ropu a zemní plyn na více než 100 ropných polích.

Související