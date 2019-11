Chudší státy Evropské unie požadují, aby nadále dostávaly co nejvíc evropských dotací. Na schůzce v Praze by se v úterý měly podle očekávání domluvit, že nepřipustí schválení takového evropského rozpočtu, který by peníze z evropských fondů pro méně rozvinuté země a regiony oproti nynějšímu návrhu dál seškrtal. Na summit pod předsednictvím českého premiéra Andreje Babiše (ANO) přijede 17 států, například Slovensko, Polsko, Španělsko, Portugalsko či Estonsko. Jde o země, které mají jako celek výrazně nižší úroveň ekonomiky, než je průměr EU, případně se to týká některých jejich zaostávajících regionů.