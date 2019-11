Dodávky Boeingů 737 Max a jejich uvedení do provozu nabírají nová zpoždění. Šéf největší evropské nízkonákladové aerolinky Ryanair Michael O'Leary v pondělí oznámil, že jí Boeing dodá tyto stroje nejdříve v březnu, tedy o další dva měsíce později, než dříve uváděl. Zároveň dodal, že existuje reálné riziko, že jejich Boeingy 737 Max nevzlétnou ani do letní sezony. Výrobce letadel Boeing teď čeká na povolení úřadů, až označí letadlo za bezpečné. Datum uvedení do provozu se neustále posouvá.

Newsletter Odebírat Byznys podle HN Nechcete, aby vám uniklo to nejdůležitější? Pro naše čtenáře připravujeme každý týden newsletter o byznysu a finančních trzích. Stačí zde zadat svůj email a každý pátek od nás dostanete souhrn událostí, které byste neměli minout. A přidáme osobní tipy čtyř osobností newsroomu Hospodářských novin. Píše Martin Jašminský, Luděk Vainert, Luboš Kreč a Petr Kain. Přihlášením se k odběru newsletteru souhlasíte se zpracováním osobních údajů a zasíláním obchodních sdělení, více informací ZDE. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit. Přihlásit se k odběru