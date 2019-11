Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v Praze se staví nejvíce kanceláří za posledních pět let, ale k uspokojení poptávky to nestačí. Pokud firmy potřebují opravdu velké prostory a ještě mají představu o konkrétní lokalitě, výběr je omezený. Nájemci sice oproti době před pěti lety nedostávají od developerů zdaleka tak štědré příspěvky na vybavení nových kanceláří, ale na druhou stranu jim vlastníci budov nezvyšují tak razantně nájemné jako u bytů.

Mohlo by se tedy zdát, že developeři to dnes mají jednoduché. Tak černobílé to ale není. Kromě vleklého povolovacího procesu, kdy získání pravomocného stavebního povolení trvá často slušnou řádku let, je aktuálně pálí růst cen stavebních prací a materiálů. Ty v posledních dvou letech vyskočily o desítky procent. Stavební firmy si mohou zakázky vybírat a nasazovat vysoké ceny, protože ve výběrových řízeních zas tak velká konkurence není. Pokud na trhu chybí zaměstnanci, pro stavebnictví to platí o to více.

Developerům se ale zatím jakž takž daří nepromítat zvýšené náklady do nájemného. O důvodech se dočtete podrobněji zde. Z jejich úst je ale slyšet, že tato situace není dlouhodobě udržitelná. Podražily i pozemky a investor, který je nemá v zásobě nakoupené za levno, bude stavět nové projekty dráže.

Zatím developerům pomáhají mírnit dopady zvýšených nákladů ceny nemovitostí − postaví sice kancelářské budovy dráže, ale díky velké poptávce investorů je i prodají za více peněz. Ekonomické cykly se však střídají a po konjunktuře přichází ochlazení. To realitní byznysmeni zatím na obzoru nevidí, ale příští rok může být všechno jinak. Pak u nově stavěných kancelářských budov budou muset jít nájmy nahoru. V opačném případě to odnese developer.

Článek byl publikován ve speciální příloze Reality.

