Nobelovu cenu za chemii letos obdrželi John Bannister Goodenough, Michael Stanley Whittingham a Akira Jošino. Od 70. let minulého století tito tři vědci pilně zkoumali a vylepšovali nové typy materiálů, které nakonec daly vzniknout dnešním moderním lithium-iontovým bateriím. Umožnili tak nástup moderního elektronického věku.

Bez jejich práce bychom si dnes jen těžko mohli užívat všech výhod chytrých telefonů a další přenosné elektroniky, elektrických kol či koloběžek. Elektromobilní revoluce by nemohla ani začít. Výrobci automobilů by nám místo toho stále dokola servírovali své "inovované" čtyř-, šesti- a osmiválce. Dnes naproti tomu musí vyvíjet elektrická auta poháněná právě li-ion bateriemi. A není to jen osobní doprava, která pomalu, ale jistě přechází na elektrický pohon. V Číně jezdí statisíce elektrických autobusů (třeba Šanghaj žádné jiné nemá), připravují se elektrické kamiony, stavební stroje, lodě, a dokonce už i malá letadla. Zdá se, že nástup elektrického pohonu v dopravě je nevyhnutelný.

To ostatně potvrzují i statistiky prodejů osobních aut. Prodeje elektromobilů totiž už několik let vytrvale rostou − o desítky procent ročně, napříč Evropou, Čínou i Severní Amerikou. Rostou dokonce i v době, kdy celkový trh s auty naopak významně klesá.

Nejdál jsou v tomto ohledu trhy, kde jsou tato auta nějakým způsobem zvýhodněna. Ať už přímou dotací (bonusem), nebo naopak malusem pro spalovací auta. Takovým případem jsou třeba Norsko a Nizozemsko, kde je pořízení elektromobilu ekonomicky mnohem výhodnější než nákup vozu se spalovacím motorem. Automobilky jsou nuceny nabízet nové modely elektromobilů i díky stále se zpřísňujícím emisním normám. A to nejen v Evropě, ale především v Číně, dnes největším a nejdůležitějším automobilovém trhu světa.

Jen baterie a motor

Elektromobil je proti běžnému autu se spalovacím motorem výrazně jednodušší stroj. Jeho pohonná jednotka má vlastně jen dvě klíčové součásti: baterii a elektromotor. Baterie pro elektromobily si můžeme zjednodušeně představit podobně jako baterii pro mobilní telefon nebo notebook, jen v mnohem větším provedení. Funguje na stejném principu, ale má řádově vyšší kapacitu. Zatímco ještě v roce 2010 byly elektromobily běžně vybaveny bateriemi o kapacitě kolem 24 kWh, dnes se prodávají auta se 64kWh baterií i větší.

68 velkých baterkáren s celkovou výrobní kapacitou 1,45 TWh vznikne podle společnosti Bench­mark Minerals do roku 2028.

Cena za 1 kWh kapacity baterie podle BloombergNEF klesla z 1160 dolarů v roce 2010 na 176 dolarů v roce minulém (za necelou dekádu pokles asi o 85 procent) a dál výrazně klesá. V kuloárech se hovoří o tom, že Tesla a Volkswagen už cenu díky velkovýrobě stlačily pod 100 dolarů. Důležité je rozlišit, že toto je cena za celou baterii, včetně jejího obalu a doplňkové elektroniky i dalších systémů, nikoliv pouze samotného bateriového článku.

Jak masivní bude nárůst?

Pro představu, 64kWh baterie by zvládla zásobovat průměrnou českou domácnost zhruba 10 dnů. Představa to není vůbec vzdálená realitě. Kromě automobilového průmyslu se totiž li-ion baterie začínají výrazně prosazovat také v energetice. Slouží k ukládání elektřiny v době výrobních špiček, kdy je elektřiny příliš mnoho, a k dorovnávání poptávky, když je jí naopak málo. Stávají se proto ideálním doplňkem obnovitelných zdrojů, jako jsou solární a větrné elektrárny.

Energetika dnes díky li-ion bateriím prochází podobnými seizmickými otřesy jako automobilový průmysl. A to včetně Česka, kde se tématu věnuje i ČEZ. U tušimické elektrárny spustí 4MW baterii v rámci výzkumného projektu BAART. "Výzkumný projekt byl ve spolupráci s ČEPS zahájen v loňském roce, start samotného pilotního provozu předpokládáme nejpozději na přelomu roku. Projekt bateriového úložiště je plně v souladu s programem budoucího využití stávajících elektrárenských lokalit, v jehož rámci jsou areály klasických elektráren průběžně adaptovány na fungování v podmínkách tzv. nové energetiky," říká Ladislav Štěpánek, člen představenstva a ředitel divize klasické energetiky ČEZ.

Nenajdete dnes na světě tržního analytika, který by v příští dekádě nepředvídal masivní nárůst trhu s li-ion bateriemi. Jednotlivé předpovědi se liší jen tím, jak moc masivní tento nárůst bude. Ještě v roce 2017 měl globální trh s těmito bateriemi hodnotu 30 mld. dolarů. V roce 2025 má mít podle různých odhadů hodnotu 100 až 140 mld. dolarů. Do roku 2030 pak má vyrůst dokonce až desetinásobně. Z baterií je tak jedna z nejdůležitějších průmyslových komodit a jejich výroba se stává strategickým průmyslovým odvětvím.

Problém je, že v roce 2018 se v Evropě vyráběla pouhá tři procenta všech li-ion baterií a v Asii a USA ten zbytek. Cílem EU je do roku 2028 dosáhnout sedmi- až pětadvacetiprocentního podílu.

Partnerství Panasonicu a Tesly skřípe

Pěti největšími výrobci dnes podle žebříčku společnosti Benchmark Minerals jsou jihokorejské giganty LG Chem a Samsung SDI, čínské společnosti CATL a BYD a japonský Panasonic. V případě posledního zmíněného je to zejména díky úzké spolupráci s americkou Teslou. Právě Panasonic totiž provozuje výrobu bateriových článků ve slavné Tesla Gigatovárně 1 v Nevadě. Automobilka si pak tyto články, připomínající běžné tužkové baterie, sestavuje do větších modulů a ty pak skládá do podoby finální baterie. V každé je několik tisíc jednotek takových článků.

Mezi oběma partnery to ovšem v posledních měsících začíná skřípat. Ačkoliv je Panasonic s Teslou od úplných prvopočátků, Tesla si nyní stěžuje na příliš vysokou cenu a nízkou rychlost výroby. Panasonic taktéž není s partnerstvím spokojený, a to zejména proto, že Tesla se nijak netají tím, že si hodlá začít vyrábět bateriové články sama.

Nic to ale nemění na tom, že Tesla Gigatovárna je dnes největší továrnou na výrobu baterií. Ročně produkuje kolem 23 GWh bateriových článků. Stala se zároveň jakýmsi etalonem a předobrazem továren, které teď začínají po celém světě růst jako houby po dešti. Podle společnosti Benchmark Minerals se do roku 2028 připravuje stavba celkem 68 velkých baterkáren s celkovou výrobní kapacitou 1,45 TWh. Pro srovnání, dnes mají všechny baterkárny na světě maximální výrobní kapacitu 285 GWh a letos podle odhadů vyrobí asi 160 GWh baterií. Ještě v roce 2015 se připravovaly pouze tři velké baterkárny.

Investice, které do těchto továren směřují, jsou v globálním měřítku masivní − jde o desítky miliard eur. Jen Volkswagen bude v roce 2025 potřebovat údajně 150 GWh baterií v Evropě a dalších 150 GWh v Číně. V současné době proto uzavírá smlouvy s největšími světovými výrobci, a navíc už odstartoval i vlastní zkušební výrobu bateriových článků v Salzgitteru. Právě tam by měla být v letech 2023 až 2024 zahájena velkovýroba bateriových článků v rámci společného podniku koncernu VW a švédské společnosti Northvolt. Tu založili bývalí manažeři společnosti Tesla a hodlají v Evropě vybudovat několik velkých baterkáren. Finančně jejich záměr podpořila už i Evropská unie.

Z laboratoře do velkovýroby to trvá desítky let

V odborně zaměřených médiích nemine měsíc, aby se neobjevila další senzační zpráva o novém a "revolučním" typu baterie, který konečně umožní elektromobilům dojezd 1000 km a nabíjení během dvou minut. Takové zprávy se ale objevují průběžně už téměř dekádu a jde prakticky výhradně o informace z hloubi laboratoří, v nichž početné týmy z celého světa zkouší své štěstí při vývoji nových typů baterií. Z laboratoře do průmyslové velkovýroby je ale dlouhá cesta, jak ostatně ukazuje i příklad tří letošních laureátů Nobelovy ceny za chemii. Trvá desítky let, než se prvotní, často nedokonalý nápad podaří zdokonalit tak, aby bylo možné a především ekonomicky výhodné do jeho výroby investovat desítky až stovky miliard eur.

Musí existovat jistota, že investoři dostanou tyto peníze nazpět skrze produkty, které si budou spotřebitelé kupovat. Můžeme se proto připravit na to, že současná generace li-ion baterií bude dál zvolna, po malých krůčcích vylepšována a její cena bude zároveň dál rapidně klesat. Sliby o tom, že přijde jeden přelomový den, kdy se objeví klíčová technologie, která smete všechny ostatní ze stolu, zůstanou ještě dlouho pouhým snem.

Technologie li-ion baterií dnes ale samozřejmě nezůstává stejná jako před 10 či 20 lety a postupně se vyvíjí. Výrobci průběžně vylepšují chemické složení tří základních složek − anody, katody i elektrolytu −, aby dosáhli ještě lepší energetické hustoty, životnosti či výkonu. V současné době je ale každý typ li-ion baterie právě o kompromisu mezi těmito třemi veličinami − a navíc i výrobní cenou. Například když chcete mít vysokou energetickou hustotu, obvykle to jde na úkor výkonu.

Lithia je v článcích jen pár procent

Anody li-ion baterií jsou většinou vyrobeny z grafitu, ale někdy se využívá například i lithium-titanát, grafen či křemík. Katoda je kovová a existuje řada nejrůznějších mixů, které se běžně používají. Tesla například využívá nikl-kobalt-hliníkové katody. Často se využívá také mangan. Právě v katodách existuje nejvíce různých variací. Ačkoliv se tedy baterie jmenují lithium-iontové, lithia je v nich ve skutečnosti poměrně málo, jednotky procent, a především v elektrolytu, což je vlastně lithiová sůl. Například baterie elektromobilu Tesla Model S o kapacitě 85 kWh obsahuje pouze asi 7 kg lithia z celkové hmotnosti 540 kg. Mnohem důležitější jsou ostatní kovy, z nichž většina se dnes těží v Číně, Jižní Americe či Africe. A právě to může být problém s ohledem na tamní režimy, zneužívání dětské pracovní síly a podobně. I v tomto ohledu probíhá výzkum a vývoj, které mají náročnost baterií (ale třeba také elektromotorů a dalších komponent) na spotřebu těchto materiálů snížit.

Komplexnost dodavatelských a výrobních řetězců li-ion baterií je dále navýšena zcela novými možnostmi znovupoužití vysloužilých baterií. Na konci své životnosti v elektromobilech totiž budou mít baterie stále dostatek kapacity na to, aby je bylo možné, byť třeba s mírnými úpravami, použít například pro stacionární bateriová úložiště v energetice. Tam mohou sloužit dalších několik let, možná až desetiletí, než přijde na řadu jejich finální recyklace, rozklad na prvočinitele a jejich opětovné využití.

Článek byl publikován ve speciální příloze Elektromobilita.

