Autosalon Škody na pražské Podbabě se připravuje na elektromobilitu. Aby mohli prodávat elektroauta, předepsala automobilka prodejcům speciální opatření včetně výstavby dobíječek. V Podbabě se rozhodli pro nejvyšší úroveň připravenosti a její součástí je hned několik nabíjecích stanic. Před prodejnou je jedna veřejná, další rychlá, využívající stejnosměrný proud, je v zázemí, další "pomalé" se dají najít přímo na prodejně, na předávacím místě, v servisu i na parkovišti, kde se prodávají ojetiny. I v nabídce značkového bazaru se totiž podle odhadů výrobce příští rok objeví elektromobily a plug-in hybridy, které bude nutné nabíjet.

To vše pochopitelně klade vysoké nároky na elektrickou síť. Na Podbabě mají vlastní rozvodnou stanici s rezervovaným příkonem 180 kilowattů, jen samotné dobíječky si podle Jana Železného ze Škody vezmou až 100 kilowattů. Rezervovaný příkon překročit lze, platí se za to ale klidně desetitisícové pokuty. "Nedávno jsme zaznamenali situaci, kdy celý showroom najednou chtěl 200 kilowattů," říká Michal Cvekl z Auto Podbabská. Příčinou bylo to, že klimatizace přešla z chlazení na topení.

Kvůli tomu, aby Auto Podbabská nemuselo navyšovat rezervovaný příkon, jsou všechny nabíječky chytré. To znamená, že podle potřeby zvládnou snížit svůj dobíjecí výkon. "Třeba v servisu bychom mohli auta nabíjet z třífázové zásuvky, kvůli řízení spotřeby se nám ale vyplatí nainstalovat chytrý wallbox," vysvětluje Cvekl. Showroom má navíc v zázemí prototyp bateriového úložiště, které energii akumuluje ve chvíli, kdy je potřeba elektřiny nízká, a v opačném případě vykrývá poptávkové špičky. Do budoucna by v tomto úložišti mohly být i vyřazené baterie z elektroaut, plnit by ho rovněž mohly fotovoltaické panely na střeše prodejny. Rozšiřování plánují i na druhou stranu. "Chtěli bychom nainstalovat rychlodobíjecí stanici o výkonu 150 kW," říká zástupce dealerství.

Podobný princip chytrého dobíjení se u nás zatím uplatňuje především lokálně. Společnost Siemens navrhla podobný systém pro budovu ČSOB v pražských Radlicích. "Máme zde šest nástěnných nabíječek na střídavý proud a dvě rychlé, stejnosměrné," popisuje odběr Vladimír Bukač ze Siemensu. Řídící platforma Desigo CC si hlídá patnáctiminutová maxima, a jakmile dojde k překročení příkonu, nastane u wallboxů nabíjecí přestávka a u stejnosměrných nabíječek klesne výkon z 50 na pět kilowattů.

Firma ABB pak podobné chytré dobíjecí stanice vybudovala ve spolupráci s ČEZ ve Vestci u Prahy. Obdobně jako v případě Podbaby jsou doplněny o fotovoltaické panely a bateriové úložiště, jež vykrývá poptávkové špičky, a nabíječky mohou auta tankovat i při "blackoutu". "Chytré nabíječky musí být schopny regulovat svůj dobíjecí výkon a komunikovat se softwarovým zázemím celého systému, které zvládne řídit jejich výkon," říká Miroslav Kuželka, produktový ředitel e-mobility ve firmě ABB.

Jedna karta vládne všem dobíjecím stanicím Kromě toho, že dobíjecích stanic je v Česku zatím málo – odhaduje se, že zhruba čtyři sta –, je problémem i roztříštěnost jejich poskytovatelů. Řada elektromobilistů tak má klíčky od auta obsypané čipy, které slouží k odemykání a autorizaci u veřejných nabíječek. V současné době totiž není možné čipem od jednoho poskytovatele dobíjet na stanicích jiného. ČEZ, který má dohromady na 170 dobíječek, plánuje nicméně na příští rok funkci tzv. roamingu, tedy možnosti dobíjet na jeho stanicích i lidem, kteří využívají čipy nebo karty jiných poskytovatelů dobíjení. "S potenciálními partnery již probíhají jednání," říká Tomáš Chmelík z ČEZ. U E.ON již jsou zpřístupnění sítě blíž. "Podepsali jsme už smlouvu se společností Hubject, takže do konce roku budeme přijímat i karty ostatních provozovatelů. Naše síť se tak otevře celému elektromobilnímu trhu," doplňuje Martin Klíma, vedoucí Mobility Services ve společnosti E.ON Energie. Podobná řešení plánují i automobilky, třeba domácí Škoda chce od příštího roku dodávat svým zákazníkům kartu, která umožní dobíjení na nabíječkách v celé Evropě. Majitelé elektromobilů budou dostávat měsíčně fakturu s vyúčtováním dobíjení.

"Chytré řízení je v tomto případě nástrojem, jak snížit náklady na připojení a nainstalovat na jednom místě více stanic, než by umožňoval nominální příkon," doplňuje Tomáš Chmelík, šéf oddělení Elektromobilita ve společnosti ČEZ. V současné době jsou ale podle něj podobná řešení spíše ojedinělá. Oproti tomu společnost E.ON chytré dobíjení do svých stanic implementuje standardně. "Je to za nás naprosto logický krok s ohledem na budoucnost," říká Martin Klíma, vedoucí Mobility Services v E.ON Energie.

Chytré nabíjení přijde i ve větším měřítku

S rostoucím počtem elektromobilů by se ale podobný problém mohl přesunout do rozvodné sítě ve větším než lokálním měřítku. Škoda předpokládá, že většina elektroaut se bude nabíjet doma, a příští rok by ráda prodala na 3000 aut, která je možné nabíjet ze zásuvky. Jejich počet na českých silnicích se tak může rázem zdvojnásobit. Pokud bude boom elektromobilů pokračovat, stanou se další proměnnou v nekonečném souboji o vyrovnání poptávky a okamžitého příkonu dostupného v elektrické síti. Toho je buď příliš, nebo naopak příliš málo. "Pokud se výstavba stanic zintenzivní a instalovaný výkon dobíjecích stanic dosáhne určité velikosti, mohou vznikat situace, kdy by mohlo být potřeba, aby nějaké chytré řízení v rámci určitého místa nebo regionu fungovalo," odhaduje Chmelík.

Ve větším měřítku již musí podobné úkoly řešit v Amsterdamu. Švédská energetická společnost Vatenfall tam uplatňuje principy chytrého dobíjení na 456 stanicích, které v nizozemském hlavním městě provozuje. Použitá technologie počítá kromě rostoucího množství elektromobilů i se zvyšujícím se podílem obnovitelných zdrojů a má zajistit, aby byla rozvodná síť dostatečně robustní a odolná proti výpadkům. Pro uživatele elektroaut se řešení projevuje tím, že v hodinách špičkové poptávky dobíjejí o něco pomaleji než mimo, v noci. V Česku ale zatím není řešen případ kompenzace, kterou by zákazník mohl (a oprávněně) požadovat za to, že se jeho auto dobíjelo kvůli řízení spotřeby pomaleji.

Když jsou auta součástí elektrické sítě

Aby k něčemu podobnému nedocházelo, je zapotřebí elektrickou energii pro vykrývání špiček akumulovat v úložištích i na národní úrovni. Právě v tom ale mohou hrát roli samy elektromobily. Konceptu se říká Vehicle-2-Grid, tedy obousměrné propojení elektroauta s elektrickou sítí. Pokud je v takovém případě vůz připojen k nabíječce, nedochází u něj jen ke snížení nabíjecího výkonu, pokud je aktuální potřeba v síti vyšší než dostupný příkon, může se zároveň stát jednou z mnoha baterií, které tento nesoulad vyrovnají. Význam takového řešení může růst s přechodem na nevyzpytatelné obnovitelné zdroje.

Pilotní projekty probíhají například v Dánsku. Deset elektrických dodávek Nissan e-NV200 a několik elektromobilů od Mitsubishi a Peugeotu tam bylo propojeno pomocí speciálních dobíječek společnosti Enel s distribuční soustavou. Během pilotního projektu se zapojeným vozům úspěšně dařilo vyrovnávat frekvenci v elektrické síti na požadovaných padesáti hertzích. Možnosti jsou samozřejmě širší a zahrnují i potenciál předcházet přetížení elektrické sítě.

V globálním a komerčním měřítku však nasazení takové technologie naráží na řadu problémů. Ty hlavní ani tak nejsou technické na straně elektroaut nebo dobíjecích stanic. Obojí samozřejmě musí umožňovat obousměrný tok elektrické energie. Dobíjecí místo musí být vybaveno inteligentním elektroměrem. "V současné době se připravuje jejich plošné nasazení v případě velkých odběrů, zřejmě od šesti megawatthodin ročně. Časově lze očekávat zahájení tohoto plošného nasazení někde od roku 2022−2023," říká Jan Kanta z útvaru Legislativa a trh společnosti ČEZ.

Vyřešit se však musí především vztah mezi majitelem elektromobilu a dodavatelem energie. "Ať chceme, nebo nechceme, používání zmíněných konceptů V2G je v zásadě určitým omezením komfortu dobíjení a užívání elektrických vozidel, které v počáteční fázi rozvoje jakékoliv nové technologie jejímu rozvoji nepomáhá, spíš naopak," myslí si Kanta. Problémem je to, že majitel elektroauta nemusí mít po celonočním nabíjení baterii vždy plně nabitou, a především omezené množství dobíjecích a vybíjecích cyklů, které baterie elektromobilu zvládne.

"Pokud budete používat vozidlo jako zásobník energie, 'vyplácáte si' limitované nabíjecí cykly za jiným účelem, než je vlastní jízda, a vozidlo nedosáhne předpokládaného celkového nájezdu," upozorňuje Miroslav Kuželka z ABB s tím, že pak výrobce vozu nemusí uznat reklamaci akumulátoru. Podle Vladimíra Bukače ze Siemensu majitel elektroauta také musí být schopen definovat, jakou kapacitu akumulátoru dává rozvodné síti k dispozici.

V dánském pilotním projektu dostali majitelé vozů za jejich propojení se sítí zaplaceno. "V Dánsku existuje potenciál, aby se na propojení vlastního auta se sítí dalo vydělat mezi 955 a 2304 eury (mezi 25 000 a 60 000 korunami, pozn. red.) ročně," tvrdí Jens Christian Morell Lodberg Høj ze společnosti Insero, která možný profit ze zapojení auta do elektrické infrastruktury počítala. Reálná cena bude záviset na zavedení dynamických tarifů. "Uživatel EV nebude chtít prodávat elektřinu do sítě za stejnou nebo nižší cenu, než za jakou nakoupil. Dobíjet bude chtít v nízkém tarifu a elektřinu z baterie do sítě dodávat zpět ve vysokém," předpokládá Bukač.

Podle Kanty z ČEZ je otázkou, jestli se odměna za poskytnutí elektromobilu pro potřeby sítě jeho majiteli vůbec vyplatí. Kromě rychlejší degradace baterie je podle něj potřeba počítat také s náklady na vybavení odběrného místa, vyšší cenou elektromobilu i nižší účinností předávání energie zpět do sítě, která se v současnosti pohybuje okolo 50−60 procent.

Přístup ale může být i jiný. "Automobilky mohou být také legislativně vázány poskytnout určitý omezený počet nabíjecích cyklů v každém prodaném elektromobilu, právě pro účely využití v síti, a budou za to nějakým způsobem od státu kompenzovány," uvádí Kuželka z ABB.

Komerční budoucnost technologií V2G je podle ní ale relativně daleko. Shoduje se na tom i s Janem Kantou z ČEZ: "V Česku zatím podobná řešení nejsou finančně zajímavá pro majitele elektromobilů a ani provozovatelé sítí u nás zatím nemají potřebu podobou flexibilitu vyžadovat," říká. České zákony ale podle něj v zásadě již nyní provoz technologie V2G umožňují.

Článek byl publikován ve speciální příloze Elektromobilita.

