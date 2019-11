Kolik kilometrů musím ujet s elektromobilem, aby se mi jeho nákup vyplatil? To je otázka, kterou si položí řada zájemců o alternativní způsob pohonu a není na ni vůbec jednoduchá odpověď. My jsme vybrali pět vozů do zásuvky − Škodu Citigo-e iV, Hyundai Kona Electric, Kiu e-Niro, BMW i3 a Audi e-tron −, abychom je porovnali s jejich protějšky vybavenými spalovacími motory. Teslu jsme do porovnání zařadit nemohli, protože nemá spalovací protějšek.

