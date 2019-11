Tlak Evropské unie na snižování emisí u osobních automobilů rozjel u výrobců aut takzvanou elektrifikaci. Tento pojem používá řada známých značek, které chtějí upozornit na svůj pokrok v rámci ekologického ježdění. Zahrnout pod něj totiž mohou nejen čisté elektromobily, ale i plug-in hybridy, tedy auta kombinující spalovací motor, elektromotor a větší baterii umožňující dojezd několika desítek kilometrů čistě na elektřinu. Rozšíření těchto aut je nevyhnutelné, protože EU stanovila poměrně drakonické limity.

"Už v roce 2020 nabíhá a od roku 2021 bude pro všechny prodané vozy platit průměrný emisní limit 95 gramů CO 2 na kilometr. V roce 2030 dokonce 59 g oxidu uhličitého na ujetý kilometr. Pro srovnání: průměrné emise vozů všech značek prodaných v EU v roce 2018 přesáhly 120 gramů.

I stát má povinnost postupně zavádět ekologická vozidla do svého vozového parku. Téměř 30 nově pořízených vozů flotily státní správy musí mít do roku 2025 emise oxidu uhličitého do 50 g/km CO 2 a nulové emise v následném období do roku 2030," popisuje nejbližší budoucnost Vítězslav Pelc, mluvčí automobilky Škoda.

Právě ta letos přichází nejen s prvním elektromobilem Škoda Citigoe iV, ale i plug-in hybridní verzí Škody Superb. Citigo do zásuvky vyjde na necelých 430 tisíc korun, a tak patří mezi nejlevnější elektrická auta na českém trhu. Přesto Škoda Auto tuší, že je potřeba zákazníky k elektromobilu nalákat. Stále je totiž výrazně dražší než model se spalovacím motorem.

"Prvních pět set zákazníků, kteří si Citigoe iV objednají, může rok využívat bezplatné nabíjení ve veřejné síti nabíječek ČEZ. Dobíjení v rámci akce Rok zdarma s ČEZ nemá přitom žádné omezení. Kolikrát přijedu ke stanici, tolikrát dobiju," vysvětluje Pelc. Upozorňuje také na to, že s autem je možné jako s každým jiným elektromobilem parkovat v modrých zónách v Praze zdarma, protože může dostat speciální registrační značku pro ekologická auta (s písmeny EL na začátku, pozn. redakce). Na vůz se vztahuje také nulová silniční daň a elektromobily budou také osvobozeny od dálničních poplatků. "Určitě je možné zmínit i servisní náklady, které jsou přibližně třetinové ve srovnání s vozy využívajícími konvenční pohon," vypočítává mluvčí.

Bez přípravy to nejde

Na příchod elektromobilů se už připravují prodejny Škody. "Od 1. ledna 2020 budou všichni autorizovaní partneři značky Škoda v Česku splňovat standardy pro prodej, servis a nabíjení elektromobilů. Obchodní partneři v jednotlivých regionech už nebudou jen autorizovanými prodejci vozů, ale stanou se elektromobilními centry. Ta nabídnou potenciálním zákazníkům poradenství v oblasti pořízení a provozu elektromobilu včetně doplňkových služeb, jako je například nákup a instalace domácí nabíječky, tedy wallboxu, či dalšího příslušenství," dodává Pelc. Škoda bude i u zákazníků doma zajišťovat kontrolu přípojného místa včetně jističů.

Domácí automobilka potřebuje mít připravenou prodejní síť i proto, že už v příštím roce pošle na trh první elektromobil vyvinutý na koncernové platformě MEB. Vůz vycházející z konceptu Vision iV by měl nabídnout poměrně vysoký výkon a dojezd až 500 kilometrů na jedno nabití. Do konce roku 2022 chce Škoda začít prodávat celkem deset modelů s různým stupněm elektrifikace, tedy elektromobily i hybridy.

Přesto její mluvčí vidí situaci na českém trhu poměrně realisticky: "Je třeba říct, že žádný hráč na trhu nebude schopen po roce 2020 plnit přísné emisní limity stanovené EU bez toho, aniž by do svého portfolia zařadil vozy s alternativními pohony. Je to rozhodnutí legislativní a politické, na druhé straně má opodstatnění. To však neznamená, že bychom nárazově přestali nabízet vozy s konvenčními pohony nebo s pohonem na stlačený zemní plyn, tedy CNG. Rozhodně však v Česku nemůžeme hovořit o revoluci a skokovém rozvoji elektromobility, spíše lze předpokládat pozvolnou evoluci z hlediska průniku elektrických vozů na náš trh. Jak velký bude, to bude záležet na mnoha faktorech."

Škoda by ráda v roce 2020 prodala celkem 3200 elektrických vozů, z toho 2500 by mělo být Citigoe iV a 700 Superbů s plug-in hybridním pohonem. V roce 2025 už ale vidí podíl elektromobilů na 25 procentech prodeje. Očekává ale, že jí v tom v blízké budoucnosti pomůže i stát.

"Reálné rozšíření alternativních pohonů je podmíněno mnohem širším souborem opatření. K tomu nestačí jen připravenost ze strany výrobců a prodejců automobilů. Je třeba si uvědomit, že masivnější rozvoj elektromobility je i o připravenosti infrastruktury a legislativy. A právě zde je potřeba apelovat na naše zákonodárce i energetické společnosti, aby proces elektrifikace co nejvíc urychlili, a to jak strukturou dobíjecích stanic, tak příslušnou právní legislativou (parkování a nabíjení v bytových domech, školení záchranných složek) nebo pobídkami ze strany státu v případě pořízení ekologického vozu," míní Pelc.

Podle něj je potřeba nákup vozů podpořit i daňovými úlevami: "Kratší doba odepisování pro elektromobily a nabíjecí stanice ale zatím nenašla podporu zákonodárců. Opatření, která úspěšně fungují v zahraničí, mohou rozvoj elektromobility v Česku rozhýbat. Jsou to zvýhodnění zdanění služebních vozů používaných pro soukromé účely zaměstnance nebo vrácení DPH či příspěvek v obdobné výši při nákupu elektromobilu fyzickou osobou."

Volkswagen nastupuje rychleji

Zatímco Škoda na svůj první velký elektromobil stojící na koncernové platformě čeká, Volkswagen ho už začal prodávat. Jde o vůz ID.3, jejž zatím německá automobilka nabídla zákazníkům v předprodeji. Ti složili zálohu 25 tisíc korun a dostali se do pořadníku na verzi ID.3 1st Edition, což je středně vybavený model s kapacitou baterií 28 kWh a dojezdem 420 kilometrů. Později budou k dostání ještě další dvě varianty. Půjde o levnější s menší baterií (45 kWh) schopnou ujet 330 kilometrů a dražší s baterií o kapacitě 77 kWh, která by měla zajistit dojezd až 550 kilometrů. I prodejci Volkswagenu v Česku se tak chystají na příchod tohoto vozu.

"V naší dealerské síti se samozřejmě na nástup elektromobility chystají jak budováním rychlonabíječek, tak školením personálu. Pro prodej elektromobilů máme aktuálně vyčleněno osm partnerů, pro servis 12 autorizovaných servisů. Na jaře 2020 pak bude proškolena a připravena kompletní prodejní a servisní síť Volkswagenu v celém Česku," říká mluvčí automobilky David Valenta.

Možnost předběžně si objednat model ID.3 byla pro trhy početně omezena. V Česku se podle místního zastoupení německé automobilky auta vyprodala za jeden den. Přesto je i Valenta k rychlému tuzemskému nástupu elektromobility spíše skeptický: "Vzhledem k tomu, z jakých čísel startujeme, bude růst prodejů procentuálně obrovský. Přesto odhadujeme, že v Česku nebude přechod k elektromobilům zdaleka tak překotný, jak mnohdy proklamují některá média. Předpokládáme spíše pozvolný vývoj ruku v ruce s budováním infrastruktury. V roce 2030 bude podíl elektromobilů zcela jistě ještě pod 10 procenty všech nových prodaných vozů v Česku, což zároveň pokládáme za rozumný a udržitelný vývoj."

Růstu elektromobility chce Volkswagen pomoci snižováním ceny. "Vyrábět elektromobily pro miliony, nikoliv pro milionáře, to je jedna ze základních myšlenek, které stály u zrodu modelu ID.3. Jeho cena se bude velmi blížit podobně vybavenému vozu třídy Golf s dieselovým motorem a automatickou převodovkou. Vzhledem k tomu, že cena akumulátorů, které stále tvoří podstatnou část kupní ceny, klesla za posledních 10 let o 80 procent a tento trend trvá, věříme, že díky vlastní výrobě akumulátorů a již zmíněným úsporám z rozsahu dokážeme nabídnout elektromobil dostupný opravdu všem a ceny budou v budoucnu ještě přijatelnější než nyní," proklamuje Valenta.

Volkswagen aktuálně doprodává plug-in hybridní vozy Golf GTE (brzy se objeví nová generace tohoto hatchbacku) a chystá příchod modelu Passat GTE, který je obdobou plug-in hybridní Škody Superb. V roce 2020 se také oficiálně představí na autosalonu v Paříži elektrický crossover se jménem ID, bude to tedy druhý elektromobil v portfoliu značky. Brzy by měly následovat i další modely, zejména z kategorie SUV, sedanů, ale i rodinných MPV.

Hyundai v Česku vyzkouší i vodík

Korejská automobilka Hyundai už na českém trhu prodává dva čistě elektrické modely. V obou případech jde jen o jednu verzi motorizace, protože auta se nabízejí i s jiným druhem pohonu. Jedním z nich je crossover Hyundai Kona Electric, jenž se prodává i s benzinovými a naftovými motory (liší se i designem některých částí), druhým pak Ioniq Electric, jenž se prodává také jako plug-in hybrid a klasický hybrid. Hyundai elektrifikovalo i nošovické SUV Tucson, které dostalo v kombinaci s naftovým motorem mild-hybridní pohon. Ten má pomoci se snížením spotřeby, protože například umožňuje zapojení systému start−stop při nízké rychlosti během brzdění.

Korejci mají ale i vodíkové plány. "Hyundai před nedávnem představilo také model Nexo, druhou generaci elektromobilu s vodíkovým palivovým článkem a dojezdem až 666 kilometrů na jedno doplnění vodíku, které zabere jen několik minut. S ohledem na chybějící infrastrukturu se zahájení jeho prodeje v Česku plánuje na příští rok," říká mluvčí Hyundai v Česku Jan Pohorský. V tuzemsku dosud nefunguje jediná veřejná vodíková stanice, její zprovoznění se ale nyní plánuje na pražském Barrandově.

Jak Hyundai podporuje prodej elektrických aut? "Na všech našich prodejnách, které se zabývají prodejem elektromobilů, i v našem showroomu Hyundai Brand Experience Centre mají zájemci možnost si elektrické i částečně elektrifikované modely prohlédnout a vyzkoušet. Zákazníci si zde mohou své vozy také bezplatně dobít. Vždy je k dispozici odborník, který je připraven zodpovědět veškeré dotazy," konstatuje Pohorský. Aktuálně firma pořádá slevové akce na modely Ioniq a Kona Electric a slibuje i záruku na pět let bez omezení kilometrů a osm let nebo 160 tisíc ujetých kilometrů na baterii elektromobilu.

Pohorský míní, že boom elektromobilů nastane ve chvíli, kdy se podaří výrazně zlevnit akumulátory. "Dokud trakční baterie nezlevní, bude cenový rozdíl mezi elektromobilem a vozem se spalovacím motorem velký. Ten jsou zákazníci dražších a luxusnějších aut nyní schopni snáze absorbovat. Růst i tak očekáváme procentuálně výrazný, až skokový. Startérem bude přirozeně zahájení prodeje dalších nových modelů elektrických vozů," dodává mluvčí.

Pohorský zatím nechce prozradit, jaké další modely Hyundai se na trh chystají. Už v roce 2021 chce ale podle něj automobilka mít 60 procent vozů dostupných v elektrifikovaném provedení. Výrobce si také stanovil plán, že na celém světě nabídne do roku 2025 celkem 44 modelů s čistě elektrickým či elektrifikovaným pohonem.

"Ve střednědobém horizontu budou mít s největší pravděpodobností velký význam elektrifikované pohony ať už hybrid, plug-in hybrid, či elektromobil. Reálná budoucnost je ve vzdálenějším horizontu, a to ve vozech s pohonem na vodík ve spojení s krátkým časem tankování a nulovými emisemi. Zároveň vodíková mobilita odpovídá na otázku, jak řešit nákladní dopravu bez emisí. Jsme připraveni na všechny alternativy budoucnosti, a máme tak možnost dát zákazníkovi na výběr," předpovídá Pohorský.

I proto Hyundai do vodíku horlivě investuje. "V současné době nám patří více než 70procentní podíl na evropském trhu s vozy poháněnými palivovým článkem a kromě toho se celá skupina Hyundai Motor zavázala investovat do technologie palivových článků do roku 2030. Půjde o 6,7 miliardy eur (171,8 miliardy korun, pozn. redakce), aby vyrobila 700 tisíc jednotek systémů palivových článků," vypočítává mluvčí.

Nejprodávanějším elektromobilem je BMW

Poznámku mluvčího Hyundai o tom, že zákazníci luxusních aut lépe skousnou vyšší cenu elektromobilu, potvrzují i statistiky Sdružení dovozců automobilů. Nejprodávanějším elektromobilem v Česku je totiž BMW i3, kterého se za devět měsíců letošního roku prodalo 93 kusů. Jde zatím o jediný plně elektrický model, který BMW na českém trhu nabízí. K objednání je už ale i elektromobil z portfolia britské automobilky Mini, která pod BMW patří. BMW má ovšem širokou nabídku hybridů, jde o modely řad 2, 3, 5, 7 a také SUV X3, X5 a sportovní vozy i8. Jednou ze zásadnějších výhod, které BMW zákazníkům elektrických aut nabízí, je karta ChargeNow, která umožní odebírat elektřinu za výhodnější cenu. Už i na prodejnách vozů mnichovské automobilky jsou k dispozici nabíječky pro zákazníky zdarma.

Mnichov teď bude rozšiřovat modelovou nabídku vozů do zásuvky. "V roce 2020 dorazí na trh čistě elektrické BMW iX3, které bude dostupné i jako hybrid. Bude tak vůbec prvním modelem v nabídce BMW, kde si bude zákazník moci vybrat ze všech pohonů, které nabízíme − elektřinu, hybrid, benzin nebo diesel. Toto SUV zahrnuje dokonce i sportovní variantu X3M," říká mluvčí českého zastoupení BMW David Haidinger.

V dlouhodobějším plánu je i elektrické SUV, které zatím automobilka označuje jako iNEXT. To by se na silnice mělo dostat v roce 2021. Má nabídnout dojezd až 600 km, přičemž velikostně by mělo být alternativou k velkému modelu BMW X5. Aktuálně Němci staví 100 kusů série prototypů, které podstoupí dlouhodobé testování. Auto by se pak nemělo pohybovat jen v běžných podmínkách, ale bude se zkoušet i v pouštních nebo arktických oblastech.

Mluvčí BMW si slibuje, že rozšíření nabídky elektrických modelů od BMW velmi pomůže s růstem prodeje elektrických aut. Počítá s desítkami procent. "Pořízení elektrického vozu a jeho návratnost jsou vždy otázkou zejména celkového ročního nájezdu a jeho využití. Doposud byly elektromobily doménou zejména velkých a větších měst. Postupně se ale začnou rozšiřovat s rozvojem infrastruktury i do okolí. Tím by se měl začít zvyšovat i podíl zejména v segmentu vozů malé a nižší střední třídy," vidí budoucnost Haidinger.

Do doby, než se elektromobily stanou vládci trhu s automobily, budou mít ale Češi rádi jiný druh paliva než elektřinu. I proto se žádná z velkých automobilek nehodlá po vzoru americké Tesly soustředit jen na výrobu elektrických aut. Vítězslav Pelc ze Škody Auto to jasně shrnuje: "Co se týká motorů, stále vidíme velkou náklonnost českých klientů k dieselovým jednotkám. Je za tím pragmatický úsudek. Přece jen ekonomika provozu je nejlepším argumentem. Dieselový agregát je pro motoristy, kteří hodně jezdí, pořád to nejlepší řešení, které existuje. A ještě dlouho bude."

Článek byl publikován ve speciální příloze Elektromobilita.

