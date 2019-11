◼ USA

Soros je prý hrdý na to, jaké má nepřátele

Při pohledu na jména těch, kdo na něj útočí, má prý George Soros pocit, že určitě něco dělá dobře. Americký finančník a filantrop maďarského původu v rozhovoru s britským deníkem The Guardian uvedl, že je hrdý na to, jaké má nepřátele. Miliardáře, který skrze nadační síť Open Society Foundation podporuje ochranu lidských práv či rozvoj občanské společnosti, kritizovali maďarský premiér Orbán, ruský prezident Putin, americký prezident Trump či prezident Turecka Erdogan.

◼ ČESKO

BIS: Čína oslovuje i lidi z bezpečnostních složek

Čína se v poslední době snaží oslovovat a získávat pro spolupráci i příslušníky českých bezpečnostních složek. České televizi to řekl mluvčí Bezpečnostní informační služby (BIS) Ladislav Šticha. Hlavní zájem ale mají čínští zpravodajci v Česku o průmyslové informace, uvedl. Ředitel BIS Michal Koudelka v říjnu označil tajné služby Číny a Ruska za nejpodstatnější dlouhodobá rizika pro bezpečnost Česka.

◼ ČESKO

V Česku letos zanikne nejvíce firem od roku 1989

V Česku letos zanikne téměř 17 tisíc obchodních společností, což je výrazně více než v předešlých letech a nejvíce od roku 1989. Zároveň ale vznikne kolem 31 tisíc nových firem. Jejich počet bude o dvě procenta nižší než v předešlém roce a o čtyři procenta nižší než v rekordním roce 2017. Přesto půjde o třetí nejvyšší počet nově vzniklých firem od roku 1989. Odhad vychází z analýzy portálu www.informaceofirmach.cz společnosti CRIF.

◼ ČESKO

Školské odbory zveřejní detaily o stávce

Školské odbory oznámily, že se ve středu 6. listopadu uskuteční celodenní stávka učitelů. Důvodem je nesouhlas s výsledky vyjednávání o růstu platů. Školy by ve středu měly zůstat zavřené. Ty, které nebudou uzavřeny, by měly mít omezený provoz. Podrobnosti o stávce odboráři zveřejní dnes. To, že se rodiče dozvědí detaily o průběhu stávky jen dva dny před jejím konáním, kritizuje například Sdružení místních samospráv.

◼ ČESKO

ČOI předala zabavené padělky sociálním ústavům

Přes 1500 kusů zachyceného padělaného zboží, hlavně oblečení, předala západočeská Česká obchodní inspekce (ČOI) dětským domovům a výchovným ústavům z Ústeckého a Královéhradeckého kraje. Oděvy, obuv, batohy i hračky dostaly děti a mladí v Mašťově, Místě a Nové Pace. Pracovníci zařízení, která zboží dostala, musí do tří měsíců odstranit z oblečení loga světoznámých firem jako Adidas, Nike, Puma a dalších.

◼ ČESKO

Brno se přidává k aplikaci Záchranka

Brno se přidává k Praze a Plzni a o krizových situacích bude své obyvatele informovat i prostřednictvím aplikace Záchranka. Lidé, kteří si aplikaci bezplatně nainstalují, dostanou v případě vážné a zdraví ohrožující události na území Brna zprávu do mobilu. Lidé s instalovanou aplikací se dozvědí o krizové situaci bezprostředně poté, co se stane. Informaci zadá po dohodě s integrovaným záchranným systémem do aplikace pracovník krizového řízení.

◼ ČESKO/AFGHÁNISTÁN

Čeští vojáci převzali ocenění za zahraniční mise

Čeští vojáci sloužící v Afghánistánu a Mali obdrželi medaile za účast na zahraniční misi. Vybraní vojáci dostali záslužné kříže, medaile Za bojový kontakt, čestné odznaky a věcné dary. Celkem bylo v Národním památníku na pražském Vítkově oceněno 180 příslušníků Armády ČR. Medaile Za službu v zahraničí převzali příslušníci roty, která v Afghánistánu střeží spojeneckou základnu v Bagrámu, a také vojáci, jejichž působiště bylo na velitelství mise OSN MINUSMA v Mali.

◼ ČESKO

Petříček navštíví Vatikán v rámci české národní poutě

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v rámci české národní poutě do Říma navštíví 10. a 11. listopadu Vatikán a setká se s diplomatickými představiteli katolické církve. Program jeho návštěvy dnes projedná vláda. Petříčka při cestě doprovodí i delegace šesti senátorů v čele s místopředsedy Senátu Jiřím Oberfalzerem (ODS) a Miluší Horskou (KDU-ČSL). Národní pouť do Říma se koná u příležitosti 30. výročí svatořečení Anežky České.

"

Teplé počasí nabádá k tomu, přezouvání odkládat. Řidiči však často neberou v potaz možnost náhlé změny počasí a dlouhé čekací lhůty v pneuservisech.

Vojtěch Schwangmaier

ředitel obchodu Pneumatiky.cz

◼ MAĎARSKO

Orbán ustupuje od reformy soudnictví

Maďarská vláda, vedená Viktorem Orbánem, definitivně ustupuje od zavedení nového systému správních soudů, který se stal terčem kritiky ze strany mezinárodních právních expertů i EU. "Kabinet se domnívá, že soudy by měly být ušetřeny nepotřebných sporů, a proto zachová jednotný soudní systém a nevytvoří nezávislou organizaci správních soudů," řekla koncem týdne ministryně spravedlnosti Judit Vargová.

◼ ČESKO

Kupkův obraz se prodal skoro za 20 milionů

Obraz Františka Kupky z raného období Pískaři na Seině ze sbírky prezidenta Edvarda Beneše, datovaný do roku 1907, se na sobotní aukci v Praze prodal za 16 milionů korun. I s aukční přirážkou kupec za dílo zaplatí 19,84 milionu korun, sdělil Miloš Svoboda za pořádající společnost European Arts. Vyvolávací cena byla 15,5 milionu korun. Kupkova díla patří k nejdražším na českém aukčním trhu.

◼ ČESKO

Páteční výbuch v Explosii má první oběť

Jeden ze zaměstnanců zraněných při pátečním výbuchu v pardubické Explosii v sobotu zemřel v pražské vinohradské nemocnici. Při výbuchu v budově, kde se suší střelný prach, byli zraněni čtyři lidé, tři skončili v kritickém stavu na popáleninovém centru vinohradské nemocnice. Mluvčí nemocnice Tereza Romanová uvedla, že zemřel nejvíce popálený muž. Popáleniny měl na více než 90 procentech těla.

◼ VELKÁ BRITÁNIE / USA

O deník The Daily Telegraph má zájem i Steve Bannon

Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon projevil zájem o koupi britského deníku The Daily Telegraph. Rád by z něj udělal mezinárodní titul, který bude šířit poselství trumpovského nacionalistického populismu, napsal nedělník The Sunday Times. Není ale jasné, jak vážný Bannonův zájem je a zda za ním stojí seriózní investoři. Majitelé deníku, miliardáři David a Frederick Barclayovi, si podle britských médií noviny cení nejméně na 100 milionů liber (asi tři miliardy korun).

◼ STŘEDNÍ VÝCHOD

USA zavedly nové sankce proti Íránu

Spojené státy zavedly nová opatření proti Íránu. Tentokráte se týkají sektoru stavebnictví, jakož i dodávek materiálů využitelných v jaderném a raketovém programu Teheránu. Rozhodnutí současně ponechává dveře otevřené diplomacii dovolením práce zahraničních společností − evropských, ruských a čínských − na civilním programu v íránských jaderných zařízeních, aniž by jim hrozily americké sankce.

◼ UNESCO

Vrazi novinářů většinou uniknou trestu

Téměř devadesát procent lidí zodpovědných za zabití novinářů po celém světě v letech 2006 až 2018 uniklo trestu. Ve své zprávě to tvrdí Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Ve sledovaném období přitom násilnou smrtí zahynulo 1109 novinářů. V Evropě mezi nimi byli například slovenský novinář Ján Kuciak či maltská žurnalistka Daphne Caruanová Galiziová.

◼ RAKOUSKO

Za kouření v hospodě přijde pokuta

V Rakousku nyní vstoupil v platnost zákon, který zakazuje kouření v restauracích a podobných zařízeních. Kuřákům, které kontrola přistihne "při činu" v restauraci, baru či kavárně, hrozí pokuta 100 eur (2600 korun). Kdo si bude ale zapalovat pravidelně, mohl by zaplatit až 1000 eur (26 000 Kč). Provozovatelům restaurací hrozí pokuta až 10 000 eur (260 000 Kč).

◼ NĚMECKO

Ubyla třetina pavouků a hmyzu, varují vědci

V Německu za poslední desetiletí dramaticky ubylo pavouků a hmyzu, prokázala studie odborníků z Technické univerzity v Mnichově. Za úbytek členovců v lesích a na loukách může intenzivní zemědělství. Vědci v období 2008−2017 nasbírali v lesích a na loukách po celém Německu přes milion členovců patřících k více než 2700 druhům. Výsledky ukázaly, že počet druhů za zkoumanou dobu poklesl o 34 procent na loukách a o 36 procent v lesích.

◼ NÁBYTEK

Čeští nábytkáři čekají rekordní rok

Asociace českých nábytkářů (AČN) očekává, že výroba nábytku v Česku letos překoná loňský rekord. Podle kvalifikovaného odhadu AČN a společnosti Apicon Consulting produkce nábytku v Česku letos překročí 47,5 miliardy korun, loni činila 46,3 miliardy. Podle tajemníka aso­ciace Tomáše Lukeše by se ke 40 miliardám mohly dostat i celkové tržby za nábytek v Česku. Loni byly 37,6 miliardy korun.

◼ TRH PRÁCE

V USA v říjnu vzniklo více míst, než se čekalo

Americká ekonomika v říjnu vytvořila zhruba 128 tisíc pracovních míst, což je sice méně než v září, ale výrazně více, než odhadovali analytici. Míra nezaměstnanosti se zvýšila o desetinu bodu na 3,6 procenta, zůstává ale blízko padesátiletého minima. Trh práce v říjnu ovlivnila rozsáhlá stávka zaměstnanců automobilky General Motors, kvůli které v autoprůmyslu zaniklo 42 tisíc míst.

◼ OPRAVA

Ve vydání HN, které vyšlo 30. října, jsme omylem uvedli následující: "Výnos desetiletého italského dluhopisu v listopadu 2011 přesáhl 30 procent a v dalších měsících dále stoupal, připomíná Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE." Správně mělo být uvedeno, že se jednalo o desetiletý řecký dluhopis. Za chybu se omlouváme.

◼ TELEKOMUNIKACE

O2 zvýšilo za tři čtvrtletí výnosy na 28,6 miliardy

Operátor O2 zvýšil letos od ledna do konce září konsolidované provozní výnosy meziročně o 1,4 procenta na 28,62 miliardy korun. Provozní zisk EBITDA vzrostl téměř o 12 procent na 9,3 miliardy korun. Čistý zisk společnosti ze skupiny PPF kvůli vyšším odpisům klesl o 4,6 procenta na 4,02 miliardy korun. Pokles se ale ve třetím čtvrtletí proti předchozím kvartálům zpomalil. Hlavními zdroji nárůstu výnosů byla mobilní data, finanční služby a O2 TV.

◼ MALOOBCHOD

Konec roku bude pro Billu ve znamení expanze

Obchodní řetězec Billa plánuje podle generálního ředitele Jaroslawa Szczypky ještě letos otevřít sedm supermarketů. V pátek zahájila provoz nová prodejna v Praze-Uhříněvsi, v pořadí dvaapadesátá v hlavním městě. Konec letošního roku bude v Bille ve znamení významné expanze, speciálně v listopadu, řekl Szczypka. Po celém Česku má firma z německé skupiny REWE přes 220 ­prodejen.

◼ CESTOVNÍ RUCH

Značku Thomas Cook koupil čínský Fosun

Čínská společnost Fosun Tourism Group koupí duševní vlastnictví zkrachovalé cestovní kanceláře Thomas Cook za 11 milionů liber (325,3 milionu korun). Dohoda zahrnuje ochranné známky, názvy domén, softwarové aplikace a licence firmy Thomas Cook a dalších souvisejících značek. Čínská společnost byla největším akcionářem Thomase Cooka. Značku Thomas Cook by mohla využít pro internetovou cestovní společnost nebo na domácím čínském trhu.

◼ ROPNÝ PRŮMYSL

Zisky Exxonu a Chevronu výrazně klesly

Zisky amerických ropných společností ExxonMobil a Chevron se ve třetím čtvrtletí meziročně výrazně snížily vlivem poklesu cen ropy a zemního plynu. Zisky společnosti ExxonMobil, která je největším producentem ropy v USA, poklesly o 49 procent na 3,17 miliardy dolarů, Chevron vykázal pokles čistého zisku o 36 procent na 2,58 miliardy dolarů.

◼ STROJÍRENSTVÍ

Škoda Electric má nového šéfa. Přišel z ABB

Novým generálním ředitelem plzeňské Škody Electric, jednoho z největších světových výrobců trolejbusů, se stal Bedřich Koukal. Dosavadní šéf Jaromír Šilhánek se přesunul do vedení mateřské skupiny Škody Transportation na pozici viceprezidenta pro strategii. Koukal působil posledních téměř 10 let v české pobočce švédsko-švýcarské korporace ABB, naposledy jako ředitel pro strategické projekty.

"

Z pohledu čistě domácích faktorů by ČNB mohla sazby dále zvýšit, vývoj v zahraničí ale nadále zůstává zatížen řadou rizik.

Jakub Seidler

Hlavní ekonom ING, stejně jako další analytici, očekává, že bankovní rada České národní banky ve čtvrtek ponechá úrokové sazby beze změny.

◼ NÁPOJE

Pěstitelé rooibosu budou platit domorodcům

Farmáři, kteří pěstují a prodávají v Jihoafrické republice keř čajovec kapský, z nějž se vyrábí nápoj rooibos, budou nově platit část zisků domorodému etniku Khoisanů, kteří před několika staletími rostlinu objevili. Má jít o 1,5 procenta z prodejní ceny dalším zpracovatelům, což ročně činí asi 650 tisíc dolarů. Podle jednoho z právníků domorodců jde o první podobnou dohodu na světě.

◼ E-SHOPY

Tržby i zisk Alibaby výrazně narostly

Čínský internetový prodejce Alibaba Group Holding ve druhém čtvrtletí zvýšil meziročně tržby o 40 procent na 119,02 miliardy jüanů (téměř 387 miliard korun). Firma uvedla, že zvýšila prodej na internetu a dařilo se i podnikání v cloudových službách. Čistý zisk se díky podílu ve společnosti Ant Financial zvýšil meziročně o 262 procent na 72,54 miliardy jüanů.

◼ LÁZEŇSTVÍ

V Lázních Darkov bude akvapark za 300 milionů

Lázně Darkov v Karviné chtějí příští rok začít stavět akvapark za 300 milionů korun. Vznikne v areálu Rehabilitačního sanatoria v Karviné-Hranicích a některé bazény v něm budou napuštěny léčivou vodou. Fungovat bude celoročně, podobu akvaparku vytvořili architekti ve funkcionalistickém stylu. Majitelem lázní je miliardář Zdeněk Zemek.

◼ TECHNOLOGIE

Google vstoupí na trh chytrých hodinek. Koupí firmu Fitbit

Americká internetová společnost Google koupí za 2,1 miliardy dolarů výrobce chytrých hodinek a náramků Fitbit. Hodlá tak vstoupit na rychle rostoucí trh nositelné elektroniky (wearables). Fitbit od dceřiné společnosti koncernu Alphabet obdržel nabídku k převzetí, která jej ohodnotila o 19 procent výše, než za kolik se prodávaly jeho akcie v závěru čtvrtečního obchodování na burze. V pátek pak akcie firmy posílily skoro o 16 procent.

Kdyby Boris Johnson usiloval o skutečný brexit, pak bychom proti němu ve volbách bojovat nemuseli.

Nigel Farage

Šéf Strany pro brexit, která do prosincových předčasných parlamentních voleb v Británii postaví 600 kandidátů. Sám Farage ale kandidovat nebude.

◼ HONGKONG

Demonstranti zdemolovali kancelář agentury Nová Čína

Sobotní protivládní protesty v Hongkongu byly jedny z nejnásilnějších za poslední týdny. Demonstranti při nepovoleném shromáždění zdemolovali kancelář čínské státní agentury Nová Čína. Hongkongská policie nasadila proti davům slzný plyn, vodní děla, pepřový sprej, gumové projektily, ale i ostrou munici. Demonstranti na muže zákona házeli zápalné lahve, ničili obchody a podpalovali vstupy do metra. Blíže neurčený počet lidí byl zadržen, několik zraněno.

◼ ŘECKO

Poslanci přijali zpřísnění azylového zákona

Řecký parlament velkou většinou schválil zpřísnění azylového zákona. Cílem vlády konzervativního premiéra Kyriakose Mitsotakise, jehož země několik let čelí značnému přílivu uprchlíků, je zrychlit azylové řízení a zjednodušit deportace migrantů bez nároku na azyl. Novelu kritizovaly lidskoprávní organizace, protože podle nich narušuje právo utečenců na spravedlivý azylový proces a omezuje jejich právo na ochranu.

◼ IZRAEL

Dopis Sigmunda Freuda přítelkyni jde do dražby

V Izraeli se bude v prosinci dražit dopis, který otec psychoanalýzy Sigmund Freud napsal své pacientce a přítelkyni Margaretě Stonboroughové-Wittgensteinové, která se vyrovnávala s manželovou sebevraždou. Dopis je datován 21. červnem 1938, což znamená, že byl napsán několik týdnů po Freudově útěku z Rakouska před nacisty do Británie. Vyvolávací cena bude v přepočtu 137 tisíc korun.