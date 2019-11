Bylo mu necelých 24 let, když zemřel na tuberkulózu. Básník Jiří Wolker nebyl sám. Tuberkulóza dlouho patřila mezi obávaná, protože také neléčitelná smrtelná onemocnění. Stejně jako tetanus, neštovice, záškrt nebo například černý kašel.

Kdokoliv by dostal před sto lety šanci, aby se těmto nemocem pomocí očkování vyhnul či aby před nimi ochránil své děti, ani na vteřinu by neváhal. Na to byla úmrtnost na "běžné nemoci" nejen v dětském a mladém věku vysoká a také všudypřítomná.