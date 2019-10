Johna Bercowa znali až do letoška jen lidé ve Velké Británii. Poté co se letos dramatické debaty o podobě brexitu přenesly do britského parlamentu, se ale Bercow, který včera skončil jako předseda Dolní sněmovny, stal mužem známým po celé Evropě. Jeho hlasité umravňování poslanců − "orderrr", tedy volání po klidu − se stalo hitem sociálních sítí. Bercow po 10 letech z funkce odešel. Tvrdí euroskeptici v jeho Konzervativní straně ho obviňovali, že nebyl nestranný a "nadržoval" odpůrcům brexitu.

