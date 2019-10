Ve střední a východní Evropě je Česko pro realitní investory druhou nejatraktivnější zemí hned za sousedním Polskem. A obchodům nahrávají příznivé podmínky v podobě nízkých mezibankovních sazeb. Investiční aktivita v posledních měsících sice pozvolna klesá, ochota bank financovat nemovitostní transakce ale zůstává stabilní, či spíše mírně roste. Za prvních šest měsíců roku 2019 půjčily banky v Evropě na nákup realit 50 miliard eur a do konce roku by se tato suma měla zdvojnásobit. V průzkumu Property Lending Barometer mezi bankéři z takřka 70 bank v 15 evropských zemích to uvádí poradenská společnost KPMG.

